В Иране назвали новую причину крушения самолета МАУ под Тегераном

Украина

В Иране опубликовали новое, расширенное заключение по поводу причин трагедии в небе, когда был сбит украинский пассажирский самолет МАУ с 176 людьми на борту. Спустя полгода после падения лайнера в Иране настаивают, что к авиакатастрофе привели ошибки и человеческий фактор.

11 января, через три дня после трагедии, Иран признал, что лайнер был сбит непреднамеренно: военные ошибочно приняли пассажирский борт за вражескую цель.

В новом отчете от Управления гражданской авиации, который приводит агентство «Тасним», основной стала версия о технической ошибке персонала, обслуживающего систему ПВО.

«На одном из объектов системы противовоздушной обороны Тегерана после перемещения стали иначе отражаться географическое положение и направление. Ввиду человеческой ошибки перенастройка не была выполнена, хотя была необходима. Из-за некорректных настроек в системе на 107 градусов увеличился охват целей и объектов, идентифицируемых системой. С этого и началась цепочка ошибок, которую можно было бы прервать, если бы были выполнены другие необходимые в такой ситуации меры», — говорится в отчете.

Группа, расследовавшая трагедию в небе, пришла к выводу, что некорректно настроенная система противовоздушной обороны распознала самолет, как объект, приближающийся к Тегерану с юго-западного направления, и потому атаковала цель. Как известно, на самом деле лайнер летел из Тегерана на северо-запад.

В Иране объясняют, что полгода занимались тщательным расследованием инцидента, чтобы избежать повторения подобной трагедии. «Данное расследование проводится не для выявления виновных, обвинения кого-либо или восстановления в правах», — уточняют авторы отчета.

Напомним, рейс PS752 авиакомпании «Международные авиалинии Украины» в 6.10 8 января получил разрешение на вылет и отправился из Тегерана в Киев. Вскоре после вылета борт был сбит двумя ракетами. Погибли 11 граждан Украины (экипаж и две пассажирки), а также 82 иранца, 57 канадцев, граждане Швеции, Афганистана, Германии и Великобритании.

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