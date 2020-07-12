26.90 / 27.12 30.14 / 30.55
Киев: +25
Архив
ПОИСК
СПЕЦТЕМЫ:
Последние новости
БОЛЬШЕ НОВОСТЕЙ  >>
Украина

Советник Ермака разразился критикой в адрес Сенцова

9:30 12 июля 2020
сенцов

Бывший политзаключенный Олег Сенцов получит 25 млн гривен на съемки своего фильма «Носорог». Советник главы Офиса президента Андрея Ермака бурно возмутился по этому поводу. Политконсультант Михаил Подоляк считает, что Сенцов неблагодарный, «интеллектуально пустой» и творить может лишь с бюджетной поддержкой.

Советник на своей странице в Facebook намекает, что после освобождения из кремлевских застенков Сенцов должен быть благодарен тем, кто проводил обмен пленных, но пока такой признательности не заметно. Более того, Сенцов неоднократно критически высказался по поводу политики президента Зеленского.

«Сенцов… сразу напрочь заболел тем самым синдромом «приспособленчества и неблагодарности»… Нынче Сенцов подчеркнуто оскорбителен в своих оценках людей, которые его достали и не юзали в качестве «жертвы застенков», — говорит Подоляк.

Помощник главы Офиса президента считает, что Сенцову совершенно напрасно выделили госфинансирование:

«Талантлив ли он? Безразлично. Но, скорее всего, он — типичный провинциальный „самодеятель“ с малым набором идей. Творчество которого само по себе не продается, но которое можно насытить бюджетными деньгами и напарить обществу… Но зачем государству поддерживать тех, кто бесталанен и не генерирует адекватных смыслов? Кто неожиданно стал играть в большого и мудрого политика, имея „околонуля“ поддержки».

Напомним, Сенцов был освобожден из российской колонии по обмену в сентябре 2019 года. В застенках (в СИЗО и в колонии в Лабытнанги) политзаключенный суммарно провел более пяти лет.

210

Читайте нас в Telegram-канале, Facebook и Twitter

Заметили ошибку? Выделите её и нажмите CTRL+Enter
    Введите вашу жалобу

Сейчас читают

Пострадавшая от «Элита-Центра»

«Если бы не строительная афера «Элита-Центра», я бы не встретила мужчину своей жизни»

сенцов

Советник Ермака разразился критикой в адрес Сенцова

Коронавирус в Украине

Коронавирус в Украине: статистика заболеваемости и смертности по областям (обновляется)

крым

Засуха в Крыму: оккупанты объявили, у кого отберут воду для Симферополя

Читайте также
Новости партнеров
Карта портала

© 1997—2020 «Факты и комментарии®»

Все права на материалы сайта охраняются в соответствии с законодательством Украины

Материалы под рубриками "Официально", "Новости компаний", "На заметку потребителю", "Инициатива", "Реклама", "Пресс-релиз", "Новости отрасли" а также помеченные значком публикуются на правах рекламы и носят информационно-коммерческий характер