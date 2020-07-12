Советник Ермака разразился критикой в адрес Сенцова

Украина

Бывший политзаключенный Олег Сенцов получит 25 млн гривен на съемки своего фильма «Носорог». Советник главы Офиса президента Андрея Ермака бурно возмутился по этому поводу. Политконсультант Михаил Подоляк считает, что Сенцов неблагодарный, «интеллектуально пустой» и творить может лишь с бюджетной поддержкой.

Советник на своей странице в Facebook намекает, что после освобождения из кремлевских застенков Сенцов должен быть благодарен тем, кто проводил обмен пленных, но пока такой признательности не заметно. Более того, Сенцов неоднократно критически высказался по поводу политики президента Зеленского.

«Сенцов… сразу напрочь заболел тем самым синдромом «приспособленчества и неблагодарности»… Нынче Сенцов подчеркнуто оскорбителен в своих оценках людей, которые его достали и не юзали в качестве «жертвы застенков», — говорит Подоляк.

Помощник главы Офиса президента считает, что Сенцову совершенно напрасно выделили госфинансирование:

«Талантлив ли он? Безразлично. Но, скорее всего, он — типичный провинциальный „самодеятель“ с малым набором идей. Творчество которого само по себе не продается, но которое можно насытить бюджетными деньгами и напарить обществу… Но зачем государству поддерживать тех, кто бесталанен и не генерирует адекватных смыслов? Кто неожиданно стал играть в большого и мудрого политика, имея „околонуля“ поддержки».

Напомним, Сенцов был освобожден из российской колонии по обмену в сентябре 2019 года. В застенках (в СИЗО и в колонии в Лабытнанги) политзаключенный суммарно провел более пяти лет.

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