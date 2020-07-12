Украина

В Украине коронавирусом заразились уже более 53 тысяч человек

За прошедшие сутки в Украине обнаружили 678 новых больных коронавирусом. Таким образом, общее число инфицированных достигло 53 521. Это следует из данных СНБО по состоянию на утро 12 июля.

Также за прошедшие сутки 11 человек умерли, а 457 — преодолели болезнь. Больше всего новых случаев обнаружили во Львовской (121) и в Ровенской (78) областях. В Луганской, Полтавской и Херсонской областях за сутки не выявили ни одного нового случая заболевания COVID-19.

Всего в Украине от острой коронавирусной болезни погибли 1383 человека, а 26 118 украинцев преодолели болезнь. В Киеве за минувшие сутки было выявлено 67 новых случаев.

Как писали «ФАКТЫ», днем ранее в Киеве было зафиксировано 125 новых случаев острой коронавирусной болезни. Почти треть из них была выявлена в Дарницком районе столицы.

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