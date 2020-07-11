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Украина

Киев остается в лидерах по заболеваемости коронавирусом: среди заразившихся за последние сутки много детей

13:29 11 июля 2020
Коронавирус

В Киеве по состоянию на 11 июля зафиксировано 125 новых случаев острой коронавирусной болезни. Всего в столице зафиксировано уже 6115 случаев COVID-19. Об этом написал мэр Киева Виталий Кличко в своем Telegram-канале.

За последние сутки в столице от коронавируса умерло еще двое человек. Общее количество умерших в Киеве теперь — 124 человека. За последние сутки заболели 57 женщин в возрасте от 20 до 80 лет и 61 мужчина в возрасте от 21 до 75 лет, а также 1 девочка возрастом 7 лет и 6 мальчиков от 4 до 14 лет.

Также заболели трое медиков. В больницы столицы госпитализировали 8 пациентов. Другие — на самоизоляции, под контролем врачей. Выздоровели за сутки 25 человек. Всего коронавирус преодолели 2058 жителей столицы.

Больше всего случаев заболевания за последние сутки обнаружили в Дарницком районе Киева — 36. В Шевченковском районе было выявлено 18 случаев COVID-19, а в Святошинском и Голосеевском районах — по 14 случаев.

Министра здравоохранения Украины Максим Степанов 11 июля заявил на брифинге, что за прошедшие сутки в Украине наибольшее количество подтвержденных случаев было зарегистрировано в Киеве (125), во Львовской (119) и Закарпатской (108) областях.

Всего в Украине за минувшие сутки зафиксировано 800 новых случаев заболевания коронавирусной инфекцией, из них 53 у детей и 48 у медицинских работников. 155 заболевших были госпитализированы. За сутки выздоровел 861 человек, а умерли 27 человек.

Как писали «ФАКТЫ», 10 июля в Одесской области произошла вспышка COVID-19 на предприятии «Аквафрост» по производству крабовых палочек. Полиция выяснила, что сотрудники, которые были уже больны, зная об этом, выходили на работу.

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