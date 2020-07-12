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Украина

Ночные клубы Одессы продолжают работать, несмотря на запрет: как обманывают проверяющих (видео)

10:54 12 июля 2020
ночной клуб

С 8 июля клубам в Украине было запрещено работать после 23.00, но ночная жизнь в развлекательных заведениях после этого не прекратилась. В Одессе нашли легкий способ обойти запрет. Не исключено, что в таком же формате работают и клубы в других городах.

Одесский сайт «Трасса Е95» опубликовал видео, снятое в одном из клубов в районе Аркадия. Ведущий предупреждает, что вечером в заведение могут нагрянуть проверяющие, а потому посетителям по сигналу нужно будет покинуть зал. Гостям пообещали, что «минут через 40» они смогут снова зайти в клуб.

Напомним, в июне после ряда коронавирусных антирекордов было объявлено, что, возможно, с открытием ночных клубов власти поспешили, и работу заведений стоит снова запретить.

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