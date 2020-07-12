Происшествия

100 населенных пунктов на западе Украины остались без света: спасатели предупреждают об опасности

В Украине по состоянию на 07:00 12 июля в результате осложнения погодных условий (дождь, порывы ветра) и в результате срабатывания системы защиты линий электропередач обесточены 100 населенных пунктов в 3 областях. Об этом говорится в сообщении Государственной службы Украины по чрезвычайным ситуациям.

Так, 54 населенных пункта обесточены во Львовской области, 29 — в Ровенской и 17 — в Закарпатской. К восстановлению электроснабжения привлечены бригады облэнерго.

Также в ГСЧС предупредили, что 12 июля в западных областях ожидаются значительные дожди, грозы, в отдельных районах град и шквалы 15−20 м/с. Ночью и утром на Закарпатье местами ожидается усиление ветра до 25 м/с, на высокогорье до 30−35 м/c (I уровень опасности, желтый); в Карпатах и на Закарпатье сильный дождь (II уровень опасности, оранжевый).

Также в ведомстве обратили внимание, что 12−13 июля ожидается дальнейшее повышение уровня воды в реке Припять, что может привести к затоплению сельхозугодий, хозяйственных сооружений, приусадебных участков в отдельных населенных пунктах Ратневского района Волынской области.

В течение 12−13 июля на реках бассейнов Сяна, Днестра (Львовская и Ивано-Франковская области) ожидается подъем уровней воды на 0,3−1,3 м над уровнями 10 июля. При значительных дождях возможно формирование значительного местного и склонного стока.

В связи с осадками 12−13 июля на реках бассейнов Прута и Сирета ожидается изменение гидрологического режима с повышением уровней воды на 0,2−0,7 м над уровнями 11 июля. В горных районах существует угроза схода селевых потоков.

12 июля на реках Закарпатской области ожидается повышение уровней воды на 0,3−1,0 м над уровнем 11 июля в пределах коренных берегов.

В местах прохождения сильных ливней будет происходить: мимолетное повышение уровней воды до 1 метра; формирование значительного местного и склонного стока с подтоплением пониженных мест, особенно в населенных пунктах; образование локальных оползней переувлажненной почвы.

Как писали «ФАКТЫ», на днях на юге Одесской области из-за разгула стихии десятки населенных пунктов были обесточены и затоплены. Непогода практически уничтожила урожай.

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