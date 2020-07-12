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Происшествия

Ветер раздувает тлеющую древесину: в сети показали последствия масштабного пожара на Луганщине (фото, видео)

12:34 12 июля 2020
Пожар

В Луганской области удалось ликвидировать масштабный лесной пожар, возникший 6 июля 2020 года вблизи села Осколоновка Новоайдарского района. Государственнная служба по чрезвычайным ситуациям опубликовала фото и видео последствий разгула огненной стихии.

«По состоянию на 12 июля 2020 года открытого огня нет, наблюдается тление отдельных ячеек лесной подстилки и древесины», — говорится в сообщении ведомства.

Работы по ликвидации тлеющих очагов проходят на территории Боровского и Ахтырского лесничеств. Всего к ликвидации пожара привлечены 690 человек и 176 единиц техники, из них от ГСЧС — 485 человек личного состава и 105 единиц пожарно-спасательной и другой специальной техники.

На месте пожара развернут оперативный штаб, пункт жизнеобеспечения, работает оперативная группа ГСЧС.

Как писали «ФАКТЫ», пострадавшие от пожаров в Луганской области уже на следующей неделе смогут получить компенсации.

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Ветер раздувает тлеющую древесину: в сети показали последствия масштабного пожара на Луганщине (фото, видео)

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