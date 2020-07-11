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Пожары в Луганской области: названы сроки получения компенсации пострадавшими
Пострадавшие от пожаров в Луганской области, которые были признаны чрезвычайной ситуацией, смогут получить компенсации уже на следующей недели.
Об этом заявил председатель Луганской военно-гражданской администрации Сергей Гайдай в эфире программы «Свобода слова с Савиком Шустером» на канале «Украина».
«Мы четко понимаем, что на следующей неделе, где-то к середине недели у нас уже будут деньги, выделенные Кабмином», — заявил Гайдай.
Он напомнил, что пострадавшие получат по 300 тысяч грн каждому у кого полностью уничтожен дом, по 50 тысяч на ремонт тех домов, которые частично пострадали. Также по 20 тысяч будет отдельно выплачено каждому пострадавшему на личные нужды.
«200 тысяч будет выделено семьям, к сожалению погибших, пяти человек», — добавил он.
По его словам, пожар в Луганской области уже полностью локализирован. Но более 2000 пожарных и спасателей остаются дежурить на месте.
«ГСЧС потихоньку сужают круг. Открытых очагов пожара нет. Осталось только кое-какие места, где происходит тление. К сожалению, погода не помогает. Нет дождя», — добавил Гайдай
Ранее правительство определило суммы компенсаций пострадавшим в результате пожаров в Луганской области.
Напомним, что полиция рассматривает несколько версий возникновения пожаров в Луганской области, одна из них — обстрел боевиков.
Ранее «ФАКТЫ» писали, что пожар в Новоайдарском районе Луганской области начался 6 июля. Вследствие пожара погибли пять человек.1
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