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В центре Одессы горит многоквартирный дом: первые подробности, фото и видео ЧП
В историческом центре Одессы горит старинный жилой 3-этажный дом. Как сообщили в региональном главке ГСЧС, сообщение о возгорании в доме по улице Бунина, 35 поступило примерно в 11:00. Напомним, на прошлой неделе масштабный пожар охватил пятиэтажный дом в Новой Каховке.
Как выяснилось, горят квартиры на втором и третьем этаже, а также крыша здания, на первом этаже которого находится пиццерия.
Порядка шестидесяти спасателей работают по повышенному номеру вызова.
Площадь пожара уже составила 700 кв. м.
В настоящее время возле дома находятся жильцы горящих квартир, которые успели вынести домашних животных и немного личных вещей. Люди предполагают, что источник возгорания — в одной из квартир, которую хозяева сдают в аренду.
По неподтвержденным пока данным, пострадал один из спасателей.
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