В центре Одессы горит многоквартирный дом: первые подробности, фото и видео ЧП

Происшествия

В историческом центре Одессы горит старинный жилой 3-этажный дом. Как сообщили в региональном главке ГСЧС, сообщение о возгорании в доме по улице Бунина, 35 поступило примерно в 11:00. Напомним, на прошлой неделе масштабный пожар охватил пятиэтажный дом в Новой Каховке.

Как выяснилось, горят квартиры на втором и третьем этаже, а также крыша здания, на первом этаже которого находится пиццерия.

Порядка шестидесяти спасателей работают по повышенному номеру вызова.

Площадь пожара уже составила 700 кв. м.

В настоящее время возле дома находятся жильцы горящих квартир, которые успели вынести домашних животных и немного личных вещей. Люди предполагают, что источник возгорания — в одной из квартир, которую хозяева сдают в аренду.

По неподтвержденным пока данным, пострадал один из спасателей.

Как сообщали «ФАКТЫ», жертвами масштабных лесных пожаров в Луганской области стали пять человек. Десятки семей остались без крыши над головой. 12 июля продолжается ликвидация тлеющих очагов на территории Боровского и Ахтырского лесничеств.

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