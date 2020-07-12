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Затопленные улицы и поваленные деревья: в Ровенской области разгулялась жуткая непогода (фото, видео)
В Ровно 11 июля прошел сильный ливень со шквальным ветром. Из-за большого количества осадков улицы Ровно снова превратились в реки. Так, дождь подтопил улицу Соборную и Чорновола.
Жители города сообщают, что дождь был настолько сильный, что автомобильные дворники не успевали очищать стекло от воды. К тому же, ехать было трудно, в частности по центральной улице города, поскольку местами дорогу затопило, сообщает «Радио ТРЕК».
Спасатели Ровенской области продолжают ликвидировать последствия стихии. Без света из-за непогоды остались жители 28 населенных пунктов в Ровенском, Гощанском, Корецком и Березнивском районах области, сообщает Главное управление ГСЧС Украины в Ровенской области.
В некоторых селах ветер повалил деревья и затопил частные хозяйства. От мощного ливня больше всего пострадали жители Бронников, Оржева и Березного. Там спасатели откачивали воду из огородов и подвалов.
В селах Ходосы и Курозваны сильный ветер повалил деревья на проезжую часть. Там тоже работают бойцы ГСЧС. Жертв и пострадавших нет. Для оказания помощи населению привлечены 7 единиц техники и 25 спасателей.
Как писали «ФАКТЫ», от непогоды пострадали не только жители Ровенской области. Десятки населенных пунктов Львовщины и Закарпатья были обесточены из-за сильного дождя и порывов ветра.188
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