26.92 / 27.11 30.17 / 30.54
Киев: +25
Архив
ПОИСК
СПЕЦТЕМЫ:
Последние новости
БОЛЬШЕ НОВОСТЕЙ  >>
Спорт

Звездный футболист «Интера» пьяным проехался на красный свет и лишился водительских прав (фото)

16:38 12 июля 2020
Марцело Брозович

Полузащитник продолжающего выступать в Лиге Европы итальянского «Интера» Марцело Брозович влип в неприятную историю. Вице-чемпион мира 2018 года в составе сборной Хорватии решил проехаться по ночным улицам Милана, проехав пару перекрестков на красный свет.

Полиция остановила машину и проверила водителя на трезвость. Результат на алкотестере превысил допустимое значение. Кроме того, 27-летний хорват вел машину на немецких номерах, а в Италии разрешено передвигаться только на транспортных средствах, зарегистрированных в стране.

В итоге, Брозович лишился водительских прав, а также рискует в качестве наказания пропустить несколько игр за клуб.

К слову, это уже не первый подобный инцидент с участием Марцело. В 2016 году хорватская пресса писала, что футболист дважды проехал на красный свет, также находясь в состоянии алкогольного опьянения. Тогда игрок также лишился водительских прав, но, видимо, данная история ничему не научила его.

Добавим, что Брозович выступает за «Интер» с января 2015 года. В нынешнем сезоне провел за «неро-адзурри» 35 матчей во всех турнирах, забив 3 мяча. Как пишет местная пресса, в свете последних неудачных результатов команды руководство «Интера» готово расстаться с хорватом, у которого в контракте прописана сумма отступных в 60 млн евро.

Ранее «ФАКТЫ» сообщали, что пьяный футболист чилийского клуба «Аудакс Итальяно» Родриго Хольгадо на большой скорости сбил мотоциклиста, который в итоге скончался.

29

Читайте нас в Telegram-канале, Facebook и Twitter

Заметили ошибку? Выделите её и нажмите CTRL+Enter
    Введите вашу жалобу

Сейчас читают

Зеленский и Путин

У Путина заявили о готовности к выходу Украины из Минских соглашений

Зеленский в Луцке

Переименовали область: Офис президента оконфузился из-за видео о поездке Зеленского на Волынь

Пострадавшая от «Элита-Центра»

«Если бы не строительная афера «Элита-Центра», я бы не встретила мужчину своей жизни»

Пожар

Люди остались без крыши над головой: пожар в центре Одессы сняли на видео с воздуха

Читайте также
Новости партнеров
Карта портала

© 1997—2020 «Факты и комментарии®»

Все права на материалы сайта охраняются в соответствии с законодательством Украины

Материалы под рубриками "Официально", "Новости компаний", "На заметку потребителю", "Инициатива", "Реклама", "Пресс-релиз", "Новости отрасли" а также помеченные значком публикуются на правах рекламы и носят информационно-коммерческий характер