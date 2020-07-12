Звездный футболист «Интера» пьяным проехался на красный свет и лишился водительских прав (фото)

Спорт

Полузащитник продолжающего выступать в Лиге Европы итальянского «Интера» Марцело Брозович влип в неприятную историю. Вице-чемпион мира 2018 года в составе сборной Хорватии решил проехаться по ночным улицам Милана, проехав пару перекрестков на красный свет.

Полиция остановила машину и проверила водителя на трезвость. Результат на алкотестере превысил допустимое значение. Кроме того, 27-летний хорват вел машину на немецких номерах, а в Италии разрешено передвигаться только на транспортных средствах, зарегистрированных в стране.

В итоге, Брозович лишился водительских прав, а также рискует в качестве наказания пропустить несколько игр за клуб.

К слову, это уже не первый подобный инцидент с участием Марцело. В 2016 году хорватская пресса писала, что футболист дважды проехал на красный свет, также находясь в состоянии алкогольного опьянения. Тогда игрок также лишился водительских прав, но, видимо, данная история ничему не научила его.

Добавим, что Брозович выступает за «Интер» с января 2015 года. В нынешнем сезоне провел за «неро-адзурри» 35 матчей во всех турнирах, забив 3 мяча. Как пишет местная пресса, в свете последних неудачных результатов команды руководство «Интера» готово расстаться с хорватом, у которого в контракте прописана сумма отступных в 60 млн евро.

Ранее «ФАКТЫ» сообщали, что пьяный футболист чилийского клуба «Аудакс Итальяно» Родриго Хольгадо на большой скорости сбил мотоциклиста, который в итоге скончался.

29

Читайте нас в Telegram-канале, Facebook и Twitter