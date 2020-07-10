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Жеребьевка Лиги чемпионов и Лиги Европы: онлайн-трансляция
В пятницу, 10 июля, в штаб-квартире Европейского футбольного союза (УЕФА) в швейцарском Ньоне пройдет жеребьевка решающих раундов еврокубков — Лиги чемпионов и Лиги Европы, которые в нынешнем сезоне пройдут в необычном формате.
«ФАКТЫ» ПРОВЕДУТ ОНЛАЙН-ТРАНСЛЯЦИЮ ЖЕРЕБЬЕВОК ЕВРОКУБКОВ, ЗА КОТОРОЙ ВЫ МОЖЕТЕ СЛЕДИТЬ В ЭТОЙ НОВОСТИ.
Лига чемпионов (начало — в 13:00)
Четыре команды — «Аталанта» (Италия), «Лейпциг» (Германия), «ПСЖ» (Франция) и «Атлетико» (Испания) — уже вышли в четвертьфинал турнира. Еще в четырех парах — «Челси» (Англия) / «Бавария» (Германия), «Наполи» (Италия) / «Барселона» (Испания), «Реал» (Испания) / «Манчестер Сити» (Англия), «Лион» (Франция) / «Ювентус» (Италия) — будут сыграны ответные поединки 1/8 финала, которые пройдут на полях команд, игравших первые матчи на выезде.
Будет проведена жеребьевка четвертьфинала, полуфинала (для четвертьфинальных пар), а также финала, чтобы определить номинального хозяина решающего матча. Каких-либо ограничений при жеребьевке нет — «сеяных» и «несеяных» нет, команды из одной страны могут встретиться между собой.
Все противостояния, начиная с четвертьфиналов, которые будут состоять из одного матча, пройдут в Лиссабоне (Португалия). Поединки примут два стадиона — «Эштадиу ду Бенфика» и «Жозе Алваладе».
Календарь решающих раундов Лиги чемпионов:
7−8 августа: ответные матчи 1/8 финала
12−15 августа: четвертьфиналы
18−19 августа: полуфиналы
23 августа: финал («Эштадиу ду Бенфика»)
Лига Европы (начало — в 14:00)
В церемонии жеребьевки примут участие победители пар 1/8 финала:
«Вольфсбург» (Германия) / «Шахтер» (Украина)
«Башакшехир» (Турция) / «Копенгаген» (Дания)
«Олимпиакос» (Греция) / «Вулверхэмптон» (Англия)
«Рейнджерс» (Шотландия) / «Байер» (Германия)
«Интернационале» (Италия) / «Хетафе» (Испания)
«Севилья» (Испания) / «Рома» (Италия)
«Айнтрахт» (Германия) / «Базель» (Швейцария)
ЛАСК (Австрия) / «Манчестер Юнайтед» (Англия)
Как и в Лиге чемпионов, также будет проведена жеребьевка четвертьфинала, полуфинала (для четвертьфинальных пар), а также финала, чтобы определить номинального хозяина решающего матча. Каких-либо ограничений при жеребьевке нет — «сеяных» и «несеяных» нет, команды из одной страны могут встретиться между собой.
Все противостояния, начиная с четвертьфиналов, которые будут состоять из одного матча, пройдут в Германии. Поединки примут четыре стадиона — «Кельн» (Кельн), «MSV Арена» (Дуйсбург), «Дюссельдорф Арена» (Дюссельдорф), «Арена АуфШальке» (Гельзенкирхен).
Календарь решающих матчей Лиги Европы:
5−6 августа: 1/8 финала (начало матчей — в 19:55 и 22:00 по киевскому времени)
10−11 августа: четвертьфиналы
16−17 августа: полуфиналы
21 августа: финал («Кельн»)
Ранее «ФАКТЫ» сообщали, что «Шахтер» проведет ответный матч Лиги Европы с «Вольфсбургом» в Украине.19
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