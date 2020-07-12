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Нападение на Стерненко: активист заявил, что расследования и поиска причастных не будет
Прокуратура остановила расследование нападения на одесского активиста Сергея Стерненко, закончившегося гибелью нападавшего. По информации Стерненко в Facebook, формальным основанием для остановки стало объявление в розыск исполнителя преступления (нападения на Стерненко. — Авт.) Александра Исайкула.
По словам Стерненко, остановка производства, которая может растянуться на годы, означает и остановку всех следственных действий, в том числе по выяснению, кто был заказчиком и организатором нападения, а кто — посредником.
Одессит утверждает, что обращался к прокурору с ходатайством выделить производство по нападавшему на него Исайкулу в отдельное, чтобы не останавливать основное расследование. Однако ему отказали и остановили именно главное производство.
При этом до сих пор не объявлены подозрения организаторам преступления, а к поиску заказчиков и соучастников и вовсе никто не приступал.
Напомним, нападение на Стерненко произошло в мае 2018 года. Одного из нападавших он смертельно ранил, а второй покинул Украину. Подозрение самому Стерненко сообщили в начале июня 2020 года. Его подозревают в умышленном убийстве и решением суда отправили под домашний арест на 60 суток.47
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- Открыла шкаф, а оттуда на меня как вывалится все, что надеть нечего!..