26.92 / 27.11 30.17 / 30.54
Киев: +25
Архив
ПОИСК
СПЕЦТЕМЫ:
Последние новости
БОЛЬШЕ НОВОСТЕЙ  >>
Украина

Нападение на Стерненко: активист заявил, что расследования и поиска причастных не будет

17:53 12 июля 2020
Сергей Стерненко

Прокуратура остановила расследование нападения на одесского активиста Сергея Стерненко, закончившегося гибелью нападавшего. По информации Стерненко в Facebook, формальным основанием для остановки стало объявление в розыск исполнителя преступления (нападения на Стерненко. — Авт.) Александра Исайкула.

По словам Стерненко, остановка производства, которая может растянуться на годы, означает и остановку всех следственных действий, в том числе по выяснению, кто был заказчиком и организатором нападения, а кто — посредником.

Одессит утверждает, что обращался к прокурору с ходатайством выделить производство по нападавшему на него Исайкулу в отдельное, чтобы не останавливать основное расследование. Однако ему отказали и остановили именно главное производство.

При этом до сих пор не объявлены подозрения организаторам преступления, а к поиску заказчиков и соучастников и вовсе никто не приступал.

Напомним, нападение на Стерненко произошло в мае 2018 года. Одного из нападавших он смертельно ранил, а второй покинул Украину. Подозрение самому Стерненко сообщили в начале июня 2020 года. Его подозревают в умышленном убийстве и решением суда отправили под домашний арест на 60 суток.

47

Читайте нас в Telegram-канале, Facebook и Twitter

Заметили ошибку? Выделите её и нажмите CTRL+Enter
    Введите вашу жалобу

Сейчас читают

Зеленский и Путин

У Путина заявили о готовности к выходу Украины из Минских соглашений

Зеленский в Луцке

Переименовали область: Офис президента оконфузился из-за видео о поездке Зеленского на Волынь

Сергей Стерненко

Нападение на Стерненко: активист заявил, что расследования и поиска причастных не будет

Владимир Путин

«Пена схлынет»: Путин считает, что отношения c Украиной испортились не из-за Крыма

Читайте также
Новости партнеров
Карта портала

© 1997—2020 «Факты и комментарии®»

Все права на материалы сайта охраняются в соответствии с законодательством Украины

Материалы под рубриками "Официально", "Новости компаний", "На заметку потребителю", "Инициатива", "Реклама", "Пресс-релиз", "Новости отрасли" а также помеченные значком публикуются на правах рекламы и носят информационно-коммерческий характер