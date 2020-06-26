Дело Стерненко: суд взял паузу на неделю

Украина

Суд по делу одесского активиста Сергея Стерненко неожиданно взял паузу на неделю. Решение по жалобе Стерненко за восемь часов так и не принято. В следующий раз суд соберется 3 июля.

Стерненко с адвокатами обжаловали в Киевском апелляционном суде круглосуточный домашний арест для активиста. В суд пришли депутаты, общественные деятели, готовые стать поручителями за активиста. В итоге после восьми часов слушаний суд ушел на перерыв, так и не приняв решения. Об этом сообщил сам Стерненко на своей странице в Facebook.

3 июля в суде будут заслушаны поручители, которым не дали слова сегодня, 26 июня. После этого суд обещает пересмотреть решение о домашнем аресте или оставить его в силе.

Напомним, Стерненко подозревают в умышленном убийстве и решением суда отправили под домашний арест на 60 суток. События, о которых идет речь в деле, происходили еще в 2018 году. Тогда на активиста совершили нападение в Одессе, он ранил одного из напавших, а мужчина скончался. Стерненко настаивает, что случай должен быть квалифицирован как необходимая самооборона. Генпрокурор Ирина Венедиктова настаивает на статье об умышленном убийстве.

Фото sternenko/Facebook

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