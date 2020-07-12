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ДТП с тремя погибшими под Киевом: момент столкновения авто попал на видео
Журналисты выяснили обстоятельства ужасного ДТП под Киевом, в Обуховском районе, по предварительной информации, перед «вылетом» на встречную полосу и столкновением с Hyundai водитель Mercedes въехал в микроавтобусе Mercedes #Sprinter.
В Hyundai ехало двое взрослых (они погибли на месте), девочка 8 лет (тоже не выжила) и двое подростков 10 и 12 лет. Их госпитализировали в критическом состоянии.
Водитель Mercedes прошел проверку на драгере, тот показал 1,37 промиле (соответствует стакану водки), также присутствовали признаки наркотического опьянения.
Ресурс Киев. Оперативный опубликовал видео столкновения.
Напомним, в начале июля лобовое столкновение легковых автомобилей Daewoo Lanos и BMW произошло на подъездах к Кирилловке, в результате серьезно травмировались четверо несовершеннолетних детей.
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