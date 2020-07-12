Происшествия

В страшной аварии под Киевом погибли три человека: видео с места трагедии

Под Киевом, в элитном поселке Козин Обуховского района произошло жесткое ДТП, в котором погибли три человека. Напомним, 10 июля масштабное тройное ДТП произошло в поселке Чайки.

В сети появилось первое видео с места событий.

По информации очевидцев, аварию якобы спровоцировал водитель улетевшего в кювет Mercedes, который был нетрезв. От самосуда его спасли патрульные, которые забрали его в свой Prius.

Вся дорога оказалась усыпана крошками автомобильного стекла и обломками.

«Пострадавших извлекали спасатели ГСЧС, а свидетели выносили их на руках», — говорится в описании к видео на dtp.kiev.ua.

Ранее «ФАКТЫ» публиковали фото и видео ДТП на Новообуховской трассе, которое спровоцировал высокопоставленный силовик.

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