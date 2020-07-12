- 19:11 «Александрия» — «Динамо»: где смотреть онлайн матч 30-го тура чемпионата Украины
- 19:06 Боевики «ДНР» еще на один день откроют КПВВ «Еленовка»: названы условия проезда
- 18:43 В страшной аварии под Киевом погибли три человека: видео с места трагедии
- 18:37 Гран-при Штирии: Хэмилтон одержал первую победу в сезоне
- 18:20 COVID-19 мутировал и стал намного заразнее: ученый сделал тревожное заявление
- 17:53 Нападение на Стерненко: активист заявил, что расследования и поиска причастных не будет
- 17:15 В Киеве зафиксировали новую вспышку COVID-19 в студенческом общежитии
- 17:03 Переименовали область: Офис президента оконфузился из-за видео о поездке Зеленского на Волынь
- 16:30 Люди остались без крыши над головой: пожар в центре Одессы сняли на видео с воздуха
- 16:25 Грозовые дожди и похолодание: синоптик рассказала, какой погоды ждать в начале новой недели
- 16:16 13 июля на вопросы читателей «ФАКТОВ» ответит педиатр Галина Ермолова
- 15:40 «Пена схлынет»: Путин считает, что отношения c Украиной испортились не из-за Крыма
В страшной аварии под Киевом погибли три человека: видео с места трагедии
Под Киевом, в элитном поселке Козин Обуховского района произошло жесткое ДТП, в котором погибли три человека. Напомним, 10 июля масштабное тройное ДТП произошло в поселке Чайки.
В сети появилось первое видео с места событий.
По информации очевидцев, аварию якобы спровоцировал водитель улетевшего в кювет Mercedes, который был нетрезв. От самосуда его спасли патрульные, которые забрали его в свой Prius.
Вся дорога оказалась усыпана крошками автомобильного стекла и обломками.
«Пострадавших извлекали спасатели ГСЧС, а свидетели выносили их на руках», — говорится в описании к видео на dtp.kiev.ua.
Ранее «ФАКТЫ» публиковали фото и видео ДТП на Новообуховской трассе, которое спровоцировал высокопоставленный силовик.662
Читайте нас в Telegram-канале, Facebook и Twitter
Мы часто говорим: «Будет что в старости вспомнить!» А в старости... опа — склероз!