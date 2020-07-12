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Происшествия

Отец и дочь погибли мгновенно: появились подробности жуткого ДТП под Киевом

22:27 12 июля 2020
На месте ДТП

В жутком ДТП в Обуховском районе под Киевом погибли мать, отец и их дочь. Об этом в Facebook написал общественный активист, основатель сайта dtp.kiev.ua Влад Антонов.

По его данным, водитель и девочка погибли мгновенно. При этом малышка, сидевшая на заднем сидении, оказалась в багажнике, а ее мать с переднего сидения перелетела на заднее.

Женщина скончалась через несколько минут, а ехавших сзади двух мальчиков 10 и 12 лет госпитализировали в реанимацию.

Позже стало известно о том, что 10 летний мальчик скончался в больнице от полученных травм. Таким образом, количество жертва смертельного ДТП увеличилось до четырех.

Водитель Mercedes, по оценкам Антонова, находился в состоянии алкогольного и наркотического опьянения, однако его защита уже начала добиваться освобождения убийцы.

На месте ДТП

Напомним, ранее стало известно, что подростки находятся в критическом состоянии.

Фото ГСЧС в Киевской области и ресурса dtp.kiev.ua

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