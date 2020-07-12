Дуда переизбран президентом Польши на второй срок, — экзитпол

Мир

Баллотирующийся на второй срок действующий президент Польши Анджей Дуда побеждает во втором туре выборов главы государства, которые состоялись в воскресенье, 12 июля.

Об этом свидетельствуют результаты экзитпола, распространенные Польским телевидением в воскресенье после закрытия избирательных участков, передает BBC.

Согласно подсчетам социологов, Дуда набрал 50,4% голосов. Его конкурент — мэр Варшавы Рафал Тшасковский, представляющий крупнейшую оппозиционную партию «Гражданская платформа», — получил, по предварительным данным, 49,6% голосов.

Дуда заявил, что рад своей победе во втором туре президентских выборов, но признал, что результаты предварительные.

«Я рад своей победе», — сказал он, выступая после завершения голосования. «Выиграть выборы при почти 70-процентной явке — это небывалое событие», — отметил он, поблагодарив всех соотечественников за активную гражданскую позицию.

Тшасковский в свою очередь убежден, что окончательные итоги второго тура выборов будут в его пользу.

«Мы говорили, что будет близко. Так и есть. Но я абсолютно убежден, что мы победим. Нужно только подсчитать голоса», — сказал политик. «Я убежден, что если мы подсчитаем каждый голос, один за другим, то мы победим», — добавил он.

Как проинформировали ранее представители центра Ipsos, статистическая погрешность их исследования составляет около 2%. По результатам опроса, явка составила 68,9%. В первом туре, по официальной информации, активность избирателей оценивалась в 64,51%.

Сообщается, что Государственная избирательная комиссия представит официальные результаты в течение 48 часов. По словам ее секретаря Магдалены Петжак, крайний срок подведения итогов голосования — поздний вечер вторника.

Согласно данным избиркома, выборы прошли спокойно, без серьезных нарушений и инцидентов. Несмотря на пандемию коронавируса нового типа, поляки проявили активность и массово пришли на участки. У многих из них с раннего утра выстраивались очереди. Волеизъявление проходило с соблюдением усиленных санитарных мер.

Напомним, что первый тур выборов президента Польши состоялся 28 июня. По его итогам никому из 11 кандидатов не удалось набрать более 50% голосов избирателей. Поэтому проводился второй тур с участием только двух претендентов на высший государственный пост — баллотирующегося на второй срок действующего президента Анджея Дуды и мэра Варшавы Рафала Тшасковского от крупнейшей в стране оппозиционной партии «Гражданская платформа».

Как известно, президентские выборы проводятся в Польше раз в пять лет. Один человек может занимать высшую в стране должность не более двух сроков подряд. Дуда стал главой государства в 2015 году, опередив во втором туре Бронислава Коморовского, который был избран в 2010 году после гибели в авиакатастрофе под Смоленском президента Леха Качиньского. Ранее два срока подряд проработать на посту польского лидера удалось только Александеру Квасьневскому, который руководил Польшей после Леха Валенсы в 1995—2005 годах.

Ранее «ФАКТЫ» писали, что Дуда занимал последовательную позицию, направленную против сдерживания российской агрессии и выступает за «дальнейшее увеличение присутствия американских войск в Польше». В частности, на встрече с президентом Дональдом Трампом в Вашингтоне накануне первого тура выборов он попросил Трампа не выводить американский контингент из Европы. Президент РП отметил, что Польша готова принять у себя больше американских военнослужащих.

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