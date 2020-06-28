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Выборы президента Польши: названы прошедшие во второй тур кандидаты

По результатам первого тура президентских выборов, которые проходили сегодня, 28 июня, в Польше, борьбу за голоса избирателей продолжат действующий президент Польши Анджей Дуда и мэр Варшавы Рафал Тшасковский.

Об этом свидетельствуют данные экзитполов после закрытия избирательных участков, передает Onet. pl со ссылкой на Ipsos.

Уточняется, что никто из кандидатов не набрал необходимых для безоговорочной победы 50 процентов голосов.

По данным экзитполов, во второй тур, который должен состояться 12 июля, проходят Дуда, набравший, по предварительным данным, 41,8 процента голосов, и Тшасковский, представляющий польскую оппозиционную партию «Гражданская платформа», с 30,4 процента голосов.

На третьем месте — независимый кандидат Шимон Головня. По ного отдали голоса 13,3% избирателей. Еще 7,4% - у кандидата от ультраправой «Конфедерации» Кшиштофа Босака, 2,9% - за левого кандидата Роберта Бедроня.

Сенсацией стал низкий результат лидера «крестьян» Владислава Косияк-Камиша- согласно экзит-полам, за него проголосовало лишь 2,6%.

Официальные итоги выборов Государственная избирательная комиссия огласит до 1 июля.

Явка составила 62,9%, это один из самых высоких показателей за всю история выборов в Польше. Во время первого тура последних президентских выборов в 2015 году на избирательные участки пришли 48,96% избирателей, во время второго тура — 55,34%.

Самая высокая явка была зафиксирована во втором туре президентских выборов в 1995 году, когда свои голоса отдали 68,23% граждан. Тогда во второй тур прошли Александр Квасьневский и Лех Валенса.

Экзитпол был проведен компанией Ipsos. Статистическая погрешность таких опросов обычно не превышает 2,5%.

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