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ВОЗ выступила против возвращения тотального карантина
Во Всемирной организации здравоохранения (ВОЗ), которая прекратила испытания нескольких препаратов от COVID-19, произошел пересмотр прежних перспектив развития: так, директор программы по чрезвычайным ситуациям в области здравоохранения Майкл Райан заявил, что организация выступает против возвращения к жесткому карантину из-за COVID-19.
Об этом топ-чиновник сказал на брифинге в пятницу, сообщается в Twiiter организации.
В то же время, по словам Райана, ВОЗ не исключает, что возврат к ограничениям может быть единственным выходом в ситуации распространения инфекции.
«Мы против возвращения к полному карантину, но могут возникнуть ситуации, когда это будет единственным выходом», — сказал он.
Кроме того, Райан добавил, что после снятия ограничительных мер болезнь может вернуться, поэтому ВОЗ всегда рекомендовала отказываться от карантина постепенно и отслеживать распространение вируса.
«Сейчас маловероятно, что мы можем полностью ликвидировать этот вирус», — отметил представитель ВОЗ и подчеркнул, что даже на островные государства болезнь может вернуться. Такая ситуация, например, возникла в Швейцарии, где в одном из клубов заразилось несколько сотен человек.
«После жесткого карантина нужно внимательно отслеживать вспышки и оперативно их подавлять», — сказал Райан.
По словам чиновника ВОЗ, профилактические меры остаются прежними: избегать скопления людей. защищаться масками и перчатками, при появлении симптомов простуды немедленно самоизолироваться, тестироваться и, если инфекция подтвердится, — лечиться в соответствии с назначениями врачей.
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