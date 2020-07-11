26.87 / 27.10 30.09 / 30.55
Киев: +23
Архив
ПОИСК
СПЕЦТЕМЫ:
Последние новости
БОЛЬШЕ НОВОСТЕЙ  >>
Мир

ВОЗ выступила против возвращения тотального карантина

23:57 10 июля 2020
ВОЗ

Во Всемирной организации здравоохранения (ВОЗ), которая прекратила испытания нескольких препаратов от COVID-19, произошел пересмотр прежних перспектив развития: так, директор программы по чрезвычайным ситуациям в области здравоохранения Майкл Райан заявил, что организация выступает против возвращения к жесткому карантину из-за COVID-19.

Об этом топ-чиновник сказал на брифинге в пятницу, сообщается в Twiiter организации.

В то же время, по словам Райана, ВОЗ не исключает, что возврат к ограничениям может быть единственным выходом в ситуации распространения инфекции.

«Мы против возвращения к полному карантину, но могут возникнуть ситуации, когда это будет единственным выходом», — сказал он.

Кроме того, Райан добавил, что после снятия ограничительных мер болезнь может вернуться, поэтому ВОЗ всегда рекомендовала отказываться от карантина постепенно и отслеживать распространение вируса.

«Сейчас маловероятно, что мы можем полностью ликвидировать этот вирус», — отметил представитель ВОЗ и подчеркнул, что даже на островные государства болезнь может вернуться. Такая ситуация, например, возникла в Швейцарии, где в одном из клубов заразилось несколько сотен человек.

«После жесткого карантина нужно внимательно отслеживать вспышки и оперативно их подавлять», — сказал Райан.

По словам чиновника ВОЗ, профилактические меры остаются прежними: избегать скопления людей. защищаться масками и перчатками, при появлении симптомов простуды немедленно самоизолироваться, тестироваться и, если инфекция подтвердится, — лечиться в соответствии с назначениями врачей.

Ранее «ФАКТЫ» писали, что в ВОЗ назвали «единственное обнадеживающее» лекарство от коронавируса.

12

Читайте нас в Telegram-канале, Facebook и Twitter

Заметили ошибку? Выделите её и нажмите CTRL+Enter
    Введите вашу жалобу

Сейчас читают

Айя-София в Стамбуле

Вызов всему цивилизованному миру: как разные страны отреагировали на скандальное решение Эрдогана (фото)

призыв в армию

Военкоматы не виноваты: в ВСУ отреагировали на скандал с призывом выпускников в армию

девушка

На Днепропетровщине подростки устроили погром в вагоне электрички и сняли свои "забавы" на видео

Сеть из нарколабораторий

Работали через мессенджеры и "закладки": в Украине раскрыта крупная сеть нарколабораторий

Читайте также
Новости партнеров
Карта портала

© 1997—2020 «Факты и комментарии®»

Все права на материалы сайта охраняются в соответствии с законодательством Украины

Материалы под рубриками "Официально", "Новости компаний", "На заметку потребителю", "Инициатива", "Реклама", "Пресс-релиз", "Новости отрасли" а также помеченные значком публикуются на правах рекламы и носят информационно-коммерческий характер