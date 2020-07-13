- 02:10 Пожар и взрывы на корабле ВМС США: пострадали как минимум 18 моряков
- 01:30 "Красные линии" в руках у Путина: Резников рассказал, кто принимает решения по Донбассу
- 00:56 ВОЗ заявила о новом "антирекорде" по количеству инфицированных COVID-19 за сутки
- 00:25 Сметана и масло не помогут: Супрун подсказала, как спастись от солнечных ожогов
- 12.07 23:52 В Херсонской области пять раз перекрывали мост через Днепр: названа причина
- 12.07 23:15 Дуда переизбран президентом Польши на второй срок, — экзитпол
- 12.07 22:56 В реку попали тонны авиатоплива: стало известно о серьезном ЧП в России
- 12.07 22:27 Отец и дочь погибли мгновенно: появились подробности жуткого ДТП под Киевом
- 12.07 22:18 «Динамо» в матче с двумя пенальти упустило победу в Александрии: видеообзоры матчей
- 12.07 21:58 Новые правила въезда в Хорватию: в посольстве сделали важное заявление для туристов
- 12.07 21:23 На Донецк обрушился сильнейший ливень с градом: впечатляющие видео непогоды
- 12.07 20:55 ДТП с тремя погибшими под Киевом: момент столкновения авто попал на видео
"Красные линии" в руках у Путина: Резников рассказал, кто принимает решения по Донбассу
Вице-премьер-министр по вопросам реинтеграции временно оккупированных территорий Алексей Резников, проливший свет на «перспективы» «квазиреспублик» быть принятыми в состав РФ, рассказал о том, кто на с российской стороны на самом деле принимает решения на переговорах о будущем украинского Донбасса.
Свое видение ситуации на переговорах он изложил в в эфире канала «Украина 24».
Так, Резников уверен, что заместитель главы администрации президента России Дмитрий Козак не может принимать многие решения в переговорах по Донбассу самостоятельно.
«Дмитрий Козак имеет собственную субъектность, имеет собственную позицию. Конечно, она находится под определенными коррективами, под решением Путина, но Козак является достаточно самостоятельным, и я это вижу по его воле, по его характеру. Он способен принимать решения и пытаться обеспечить их выполнение», — сказал он.
Но при этом в РФ, считает Резников, есть свои так называемые «красные линии», по которым он не может дать окончательного ответа на предложения Украины.
«У них есть свои так называемые „красные линии“, и политические базовые решения о прекращении войны, о выводе иностранных войск с территории Украины, конечно, принимает не он, а только Путин», — считает Алексей Резников.
Ранее «ФАКТЫ» писали, что Алексей Резников уверен в том, что минские соглашения нуждаются в пересмотре и как минимум в прагматическом подходе к их выполнению. По его убеждению, «Минск» больше не отражает реалий на востоке Украины, и это наиболее очевидно в связи с линией соприкосновения, которая была зафиксирована в официальных Минских соглашениях. Так, в нарушение договоренностей российские марионетки завладели 1800 квадратных миль украинской земли. Сегодня же российская сторона продолжает нарушать базовое соглашение о прекращении огня.39
Читайте нас в Telegram-канале, Facebook и Twitter
— Вышла из бани и понеслась: крем для лица, крем для рук, крем для ног, крем для тела... Вопрос сына меня убил наповал: «Мама, а ты вообще зачем мылась?»...