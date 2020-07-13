26.92 / 27.11 30.17 / 30.54
Киев: +13
Архив
ПОИСК
СПЕЦТЕМЫ:
Последние новости
БОЛЬШЕ НОВОСТЕЙ  >>
Украина

В Украине запустят массовые курсы украинского языка – омбудсмен

4:06 13 июля 2020
Кремень Тарас

В соответствии с планами по реализации положений вступившего в силу год назад Закона о языке в Украине намерены создать курсы по изучению украинского языка за счет средств из госбюджета.

Такими планами с Радио Свобода поделился Уполномоченный по защите государственного языка Тарас Кремень.

По его словам, государственные учебные заведения и органы местного самоуправления должны быть заинтересованы в том, чтобы создать все необходимые благоприятные условия для своих граждан.

«Речь идет о массовости внедрения таких курсов. Я думаю, что здесь как раз инициатива могла бы лежать как на учебных заведениях, так и на органах местного самоуправления», — отметил омбудсмен.

Кроме того, в Офисе уполномоченного планируют заняться детализацией принятого год назад закона.

«Закон о языке, наверное, требует соответствующей детализации в части тех изменений, которые, возможно, нас ожидают. Я прекрасно понимаю, что, например, надо будет уделять особое внимание языку обучения, качеству обучения, повышению квалификации, обеспечению компетентности педагогических работников», — заявил Кремень.

Напомним, что Закон о языке Верховная Рада приняла 25 апреля 2019 года. Он гарантирует позиции украинского языка в государственном управлении, сфере услуг, образовании и СМИ. Им также предусмотрена ответственность должностных лиц за незнания языка. При этом закон не ограничивает личного общения всех языках и свободного употребления языков национальных меньшинств.

Ранее «ФАКТЫ» писали, что народные избранники планируют принять закон о языках нацменьшинств и коренных народов.

5

Читайте нас в Telegram-канале, Facebook и Twitter

Заметили ошибку? Выделите её и нажмите CTRL+Enter
    Введите вашу жалобу

Сейчас читают

Пожар на корабле США

Пожар и взрывы на корабле ВМС США: пострадали как минимум 18 моряков (видео)

Больница

ВОЗ заявила о новом "антирекорде" по количеству инфицированных COVID-19 за сутки

Путин

"Красные линии" в руках у Путина: Резников рассказал, кто принимает решения по Донбассу

Кремень Тарас

В Украине запустят массовые курсы украинского языка – омбудсмен

Читайте также
Новости партнеров
Карта портала

© 1997—2020 «Факты и комментарии®»

Все права на материалы сайта охраняются в соответствии с законодательством Украины

Материалы под рубриками "Официально", "Новости компаний", "На заметку потребителю", "Инициатива", "Реклама", "Пресс-релиз", "Новости отрасли" а также помеченные значком публикуются на правах рекламы и носят информационно-коммерческий характер