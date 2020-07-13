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Внук Элвиса Пресли покончил с собой в возрасте 27 лет

5:55 13 июля 2020
Внук Элвиса Пресли

В американском городе Калабасас (штат Калифорния) в собственной квартире найден мертвым 27-летний Бенджамин Кио (Benjamin Keough) — внук короля рок-н-ролла Элвиса Пресли. Ранее пришло известие о смерти известного 30-летнего рэпера Lil Marlo.

О смерти потомка легендарного Элвиса сообщает портал TMZ со ссылкой на менеджера его матери Лизы Мари Пресли.

«Она [мать] полностью разбита горем, безутешна и опустошена, но пытается оставаться сильной ради своих 11-летних близнецов и старшей дочери Райли. Она обожала этого мальчика. Он был любовью всей ее жизни», — говорится в заявлении.

В свою очередь, в правоохранительных органах журналистам сообщили, что, по предварительным данным, молодой человек покончил с собой. Причиной смерти могло быть огнестрельное ранение — рядом с телом лежало огнестрельное оружие.

О Бенджамине Кио мало что известно, кроме того, что он родился в очень известной семье. Его мать — дочь Элвиса и Присциллы Пресли — Лиза Мари Пресли является известной певицей, она была замужем за певцом Майклом Джексоном и актером Николасом Кейджем. Бенджамин Кио также был музыкантом и в 2009 году заключил контракт на запись на пять миллионов долларов. Кроме того, знавшие его отмечали поразительное сходство внука со своим дедом.

Ему было 27 лет. Таким образом, юноша вошел в неофициальный «Клуб 27» — список музыкантов, умерших в этом возрасте. Как известно, 10 января в возрасте 27 лет скончался австралийский актер, музыкант и модель Гарри Хэйнс, сыгравший в «Американской истории ужасов». По словам его матери, он боролся с психическим расстройством и зависимостью. Точная причина смерти не называлась.

Ранее «ФАКТЫ» писали, что в июне покончил с собой, выбросившись с 27-го этажа, миллионер-продюсер Стив Бинг, отец ребенка Элизабет Херли.

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