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Дважды судимый: появилась информация о водителе, устроившем смертельное ДТП под Киевом
Совершивший лобовое столкновение в Козине под Киевом 12 июля Антон Ж. имеет две судимости — за умышленное причинение легких телесных повреждений сотруднику правоохранительных органов (был осужден в 2007 году Печерским судом Киева, но освобожден с испытательным сроком) и за совершение ДТП в состоянии алкогольного опьянения, которое привело к смерти человека (!).
Последний приговор вынес уже Васильковский районный суд Киевской области в сентябре 2010 года. Тогда он получил 3,5 лет лишения свободы, а также лишился водительских прав на 3 года. Об этом в своем Facebook сообщил активист Василий Крутчак.
По его информации, подозреывемый является уроженцем городка Штоково-17 Приморского края РФ, родился в 1981 году.
«К сожалению, практически все такие осужденный повторяют преступления. Без тени раскаяния. А общество их защищает: чего стоят только волны ненависти в комментариях когда я останавливаю авто за красный свет или двойную сплошную. Как там вы пишете? Как хочет так и ездют? „Его дорога его машина его судьба не лезь“? Получайте», — эмоционально прокомментировал биографию убийцы основатель сайта dtp.kiev.ua Влад Антонов.
Он также напомнил, что содержание алкоголя в крови водителя Mercedes составило 1,32 промиле.
Напомним, ужасное ДТП произошло на Старообуховской трассе около 17:00 12 июля. Автомобиль Mercedes, которым управлял Желепа, въехал в микроавтобусе Mercedes Sprinter, после чего совершил лобовое столкновение с Hyundai. По уточненной информации, в легковушке ехало двое взрослых и девочка 8 лет, а двое подростков 10 и 12 лет находились в микроавтобусе. Семья в Hyundai погибла, также не выжил 10-летний пассажир микроавтобуса.122
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