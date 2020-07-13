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Происшествия

Напали на предпринимателей: под Киевом задержали вооруженную банду грабителей (фото, видео)

10:11 13 июля 2020
Экипировка грабителей

На Киевщине задержали группу злоумышленников, которые в июне совершили вооруженное ограбление предпринимателя в населенном пункте Козин Обуховского района. Тогда они связали хозяев пластиковыми стяжками, и угрожая оружием, завладели большой суммой денег.

Как сообщила полиция Киевской области, четверо фигурантов были задержаны и помещены в ИВС, а во время проведения обысков по месту их проживания силовики изъяли оружие, боеприпасы, банковские карты, мобильные телефоны, мототранспорт, на котором злоумышленники и совершили разбойное нападение.

Уголовные производства открыты по части 3 статьи 187 («Разбой»), по статье 257 («Бандитизм») и части 1 статьи 263 («Незаконное обращение с оружием, боевыми припасами или взрывчатыми веществами») Уголовного кодекса Украины.

Всем задержанным сообщено о подозрении в совершенных преступлениях, а полицейские проверяют их причастность к совершению других преступлений на территории области.

В полиции показали оперативное видео задержания злоумышленников.

Напомним, в ночь на вторник, 30 июня, в Киеве задержали банду, которая ограбила частный дом под Киевом, вынеся из него сейф с деньгами и драгоценностями.

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Напали на предпринимателей: под Киевом задержали вооруженную банду грабителей (фото, видео)

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