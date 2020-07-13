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Происшествия

Стало известно о еще одном преступлении водителя Mercedes, устроившего смертельную аварию под Киевом

12:22 13 июля 2020
Антон Ж.

Стало известно о еще одном приговоре предполагаемого виновника смертельного ДТП на Старобуховской трассе Антона Ж. Напомним, ранее стало известно, что он имеет судимость за совершение пьяного ДТП с жертвами.

Как сообщает паблик Киев Оперативный, в 2019 году Ж. совершил еще и административное правонарушение (избил собутыльника), за что в Дарницком районном суде получил взыскание в виде штрафа 1700 гривен.

Фото 2019 года

Тогда от рук Ж. пострадал сотрудник компании «Тип-Топ Сервис».

Напомним, ужасное ДТП произошло на Старообуховской трассе около 17:00 12 июля. Автомобиль Mercedes въехал в микроавтобус Mercedes Sprinter, после чего совершил лобовое столкновение с Hyundai. По уточненной информации, в легковушке ехало двое взрослых, девочка 8 лет и двое подростков 10 и 12 лет. Семья в Hyundai погибла, выжил лишь 12-летний мальчик.

Скрин видео dtp.kiev.ua

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