«Манчестер Сити» сыграет в Лиге чемпионов, но заплатит многомиллионный штраф (фото)

Спорт

Спортивный арбитражный суд (CAS) отменил решение Европейского футбольного союза (УЕФА) об отстранении английского «Манчестер Сити» от участия в еврокубках на два сезона за нарушение правила финансового фэйр-плей.

Кроме того, вместо 30 млн евро, которые клубу украинца Александра Зинченко присудили заплатить в качестве штрафа, сумма была уменьшена в три раза — теперь «Манчестер Сити» должен УЕФА «всего» 10 млн.

«Решение CAS подчеркнуло, что большинство заявленных нарушений, которые ранее зарегистрировала Судебная палата, были либо не установлены, либо имели ограничение по времени. Поскольку обвинения в сокрытии акционерного финансирования было явно более серьезным нарушением, чем воспрепятствование расследованию, было неуместно вводить запрет на участие клуба в соревнованиях под эгидой УЕФА исключительно из-за отказа „Сити“ сотрудничать со следствием», — говорится в заявлении, опубликованном на официальном сайте клуба.

Напомним, в феврале УЕФА дисквалифицировал «Манчестер Сити» на два года. У клуба была возможность подать апелляцию в CAS, которой «горожане» и воспользовались. Из-за пандемии коронавируса и последовавшего карантина вынесение окончательного решения затягивалось и было объявлено лишь в середине июля.

«УЕФА принимает к сведению решение суда о смягчении санкций, наложенных на „Манчестер Сити“ независимым органом по финансовому контролю, за предполагаемые нарушения правил лицензирования и финансового фэйр-плей. Отмечаем, что комиссия посчитала недостаточно убедительными доказательства, подтверждающие выводы органа, а также что многие из предполагаемых нарушений были ограничены по времени. В течение последних нескольких лет финансовый фэйр-плей сыграл важную роль в защите клубов и помощи им в достижении финансовой устойчивости, и УЕФА остаётся верен своим принципам. В дальнейшем мы не будем комментировать данный вопрос», — отреагировали чиновники Европейского футбольного союза на решение CAS.

Зинченко с партнерами могут спокойно выдохнуть и готовиться к выступлениям в еврокубках

Отметим, что «Сити» продолжает участие в нынешнем розыгрыше Лиги чемпионов. Подопечные Хосепа Гвардиолы в первом матче 1/8 финала обыграли на выезде мадридский «Реал» (2:1). Ответный поединок запланирован на 7 августа.

Ранее «ФАКТЫ» сообщали, что полузащитник Лерой Сане, из-за тяжелой травмы колена пропустивший почти весь нынешний сезон, перешел из «Манчестер Сити» в «Баварию» за 60 млн евро.

Фото ФК «Манчестер Сити»

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