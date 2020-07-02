- 22:39 За информполитику в Офисе президента теперь отвечает видный чиновник времен Януковича
- 22:11 Уникальная операция британской полиции: арестованы 746 преступников, изъято налички на 67 млн долларов
- 22:02 Знаменитый одноклубник Зинченко перешел в «Баварию» за 60 млн евро
- 21:55 Иран заявил о готовности выплатить компенсации семьям погибших в авиакатастрофе "Боинга" МАУ в Тегеране, — СМИ
- 21:23 Вдоль границы с Украиной Россия сосредоточила почти 90 тысяч военных: в ОБСЕ обнародовали показательную карту
- 20:48 Синоптики предупредили об аномальной жаре на юге Украины
- 20:29 Отставка Смолия была вопросом времени: советник Ермака Уманский прокомментировал ажиотаж вокруг смены главы НБУ
- 19:53 Автобус с украинцами разбился в Польше: много пострадавших
- 19:50 Умер автор песни "От печали до радости" и множества других советских хитов
- 19:33 Боевиков "Исламского государства" отправляли в Сирию из Украины: организаторам канала вынесли приговор в Харькове
- 19:02 В команде Милевского вспышка коронавируса: украинец Нойок — в больнице
- 18:58 Про карантин не слышали? В сети показали очередь в тернопольский секонд-хенд
Знаменитый одноклубник Зинченко перешел в «Баварию» за 60 млн евро (фото)
Титулованный полузащитник «Манчестер Сити» и сборной Германии 24-летний Лерой Сане, завоевавший в Англии семь трофеев, вернулся на родину, подписав контракт на пять лет с «Баварией». Сумма трансфера составила около 60 млн евро (с учетом 10 млн бонусов), а зарплата футболиста в мюнхенском клубе составит 17 млн евро в год.
Отметим, что победитель Кубка конфедераций в составе бундестима родился в семье экс-футболиста сборной Сенегала Сулеймана Сане и бронзового призера Олимпийских игр-1984 по художественной гимнастике Регины Вебер. До перехода в 2016 году в «Манчестер Сити» за 55 млн евро Сане защищал цвета «Шальке».
Лерой Сане (в центре) вырос в спортивной семье
Кстати, в составе сборной Германии (21 матч, 5 мячей в ее составе) Лерой дебютировал 13 ноября 2015 года в поединке со сборной Франции на «Стад де Франс». В тот день террористы «Исламского государства» устроили серию терактов в Париже и окрестностях, в том числе возле арены, где проходил матч.
Отметим, что в составе «Манчестер Сити» теперь уже экс-одноклубник Александра Зинченко, которого не взяли на ЧМ-2018, по два раза выиграл чемпионат, Суперкубок Англии и Кубок английской лиги, а также завоевал Кубок страны.
Напомним, что из-за тяжелой травмы колена, полученной в конце лета прошлого года в матче за Суперкубок Англии против «Ливерпуля», талантливый футболист пропустил почти весь нынешний сезон.
Первое фото Сане в футболке «Баварии»
Ранее «ФАКТЫ» сообщали, что «Бавария» стала 30-кратным чемпионом Германии по футболу.
Фото ФК «Бавария», Bild. de85
Читайте нас в Telegram-канале, Facebook и Twitter
Уникальная операция британской полиции: арестованы 746 преступников, изъято налички на 67 млн долларов (фото, видео)
Тонущую трехлетнюю девочку бросили одну в море: стали известны подробности трагедии в Железном Порту
Вдоль границы с Украиной Россия сосредоточила почти 90 тысяч военных: в ОБСЕ обнародовали показательную карту
Мужика, стоящего в очереди, нагло толкает женщина и идет дальше. Мужик обиженно: — Ну вот, взяла и толкнула... Женщина вдруг оборачивается и строго смотрит на него. — Вот, блин, еще и напугала!