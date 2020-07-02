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Спорт

Знаменитый одноклубник Зинченко перешел в «Баварию» за 60 млн евро (фото)

22:02 2 июля 2020
Лерой Сане

Титулованный полузащитник «Манчестер Сити» и сборной Германии 24-летний Лерой Сане, завоевавший в Англии семь трофеев, вернулся на родину, подписав контракт на пять лет с «Баварией». Сумма трансфера составила около 60 млн евро (с учетом 10 млн бонусов), а зарплата футболиста в мюнхенском клубе составит 17 млн евро в год.

Отметим, что победитель Кубка конфедераций в составе бундестима родился в семье экс-футболиста сборной Сенегала Сулеймана Сане и бронзового призера Олимпийских игр-1984 по художественной гимнастике Регины Вебер. До перехода в 2016 году в «Манчестер Сити» за 55 млн евро Сане защищал цвета «Шальке».

Лерой Сане (в центре) вырос в спортивной семье

Кстати, в составе сборной Германии (21 матч, 5 мячей в ее составе) Лерой дебютировал 13 ноября 2015 года в поединке со сборной Франции на «Стад де Франс». В тот день террористы «Исламского государства» устроили серию терактов в Париже и окрестностях, в том числе возле арены, где проходил матч.

Отметим, что в составе «Манчестер Сити» теперь уже экс-одноклубник Александра Зинченко, которого не взяли на ЧМ-2018, по два раза выиграл чемпионат, Суперкубок Англии и Кубок английской лиги, а также завоевал Кубок страны.

Напомним, что из-за тяжелой травмы колена, полученной в конце лета прошлого года в матче за Суперкубок Англии против «Ливерпуля», талантливый футболист пропустил почти весь нынешний сезон.

Первое фото Сане в футболке «Баварии»

Ранее «ФАКТЫ» сообщали, что «Бавария» стала 30-кратным чемпионом Германии по футболу.

Фото ФК «Бавария», Bild. de

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