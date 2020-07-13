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«Слугам народа» рассказали, как отчитаться о годе работы в Раде: документ попал в сеть
В партии «Слуга народа» сформировали рекомендации народным депутатам монобольшинства накануне годовщины формирования однопартийной коалиции. Документ под названием «Первый год монобольшинства: итоги» выложило в сеть издание Левый Берег.
Главными достижениями «зе-депутатов» авторы рекомендаций считают:
- самоотверженность;
- борьбу с коррупцией;
- децентрализацию;
- деофшоризацию.
Также указано, что монобольшинство войдет в историю тем, что на «его судьбу» выпали «наибольшие испытания в истории независимой Украины».
Что касается утраты темпов законотворческой работы в 2020 году, то ее объясняют не карантином, а «поправочным спамом» от оппонентов.
«Зачем самих себя выставлять в столь гротескном свете? Чтобы что? Подкосить институцию, стоящую во главе угла парламентско-президентской республики?», — прокомментировала опубликованный документ главный редактор Lb.ua Соня Кошкина.
Напомним, глава Офиса президента рассматривает возможность приобретения украинского телеканала для усиления позиций власти в медиапространстве.252
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