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Под шум аплодисментов: Вакарчук обвинил Зеленского в попытке узурпации власти
Популярный украинский певец и лидер партии «Голос» Святослав Вакарчук раскритиковал политику Владимира Зеленского, заявив, что за за достижениями команды президента стоят тревожные тенденции. Об этом он сказал на пресс-конференции во Львове, передают «Патриоты Украины».
Такой тенденцией, по словам нардепа, следует считать узурпацию власти командой Зеленского. Вакарчук утверждает, что в первый же день работы парламента начали вноситься изменения в Конституцию, которые усиливают полномочия президента, нивелируют полномочия парламента, укрепляют силовые структуры (Закон о прокуратуре, Закон о государственной службе).
«Все эти вещи говорят о том, что есть опасная тенденция концентрации полномочий в руках одной маленькой команды, а конкретнее — президента Украины», —заявил Вакарчук.
По мнению нардепа, предшественники Зеленского также начинали свой приход к власти с изменений, которые бы усиливали их полномочия. Однако Ющенко и Порошенко мешал сильный парламент. А Кучму и Януковича остановили украинцы, вышедшие на Майдан.
«Как показывает опыт, украинский народ диктатуры не терпит и любит свободу, даже если хочет как можно лучших и быстрых изменений», — утверждает лидер «Голоса».
Кроме того, нардеп ответил на упреки о том, что он не может критиковать власть, поскольку сам теперь является этой властью. Святослав Вакарчук заявляет, что команда Зеленского образовала монобольшинство в исполнительной власти и несет за нее полную ответственность.
«Именно монобольшинство и президент несут сейчас полную ответственность за исполнительную власть в Украине… „Голос“ сделает все, чтобы они не сделали глупостей, или не делали тех вещей, которые приведут к большим проблемам в стране», —заявил музыкант.
Как ранее сообщали «ФАКТЫ», совместное расследование «Слідство.Інфо» и «Громадського» выявило, что в Киеве накануне парламентских выборов функционировала «ботоферма», участники которой писали проплаченные комментарии в интересах Анатолия Гриценко и его партии «Гражданская позиция», а также Святослава Вакарчука и партии «Голос».
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