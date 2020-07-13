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Украина

В Киеве снижается суточная заболеваемость COVID-19: названа причина

13:22 13 июля 2020
Анализы

Мэр Киева Виталий Кличко объяснил, почему в столице в выходные дни уменьшается количество заболевших коронавирусной инфекцией. Так, на понедельник, 13 июля, в столице было зафиксировано 56 новых случаев COVID-19.

Выступая на брифинге, Виталия Кличко заявил, что 50 процентов тестов делают в частных лабораториях, которые в выходные дни не работают. «На выходных к медикам обращается много меньше киевлян», — добавил мэр столицы.

Как ранее сообщали «ФАКТЫ», в Киеве коронавирус подтвердили у пяти иностранных студентов Киевского национального университета технологий и дизайна. Двое находятся в больнице. Общежитие на улице Бойчука закрыли на карантин. 13 человек являются контактными лицами.

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