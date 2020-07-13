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Коронавирус за сутки убил 15 украинцев
По состоянию на утро понедельника, 13 июля, в Украине увеличилось количество умерших пациентов с коронавирусом — с 11 до 15 человек.
Согласно данным СНБО, за минувшие сутки COVID-19 подтвердили у 612-ти украинцев.
Лидерство по количеству заболевших удерживает Львовская (104 случаев), Ровенская (99 случаев) и Закарпатская (79) области. В Киеве — 56 новых больных с коронавирусной инфекцией.
Ни одного случая за минувшие сутки не было зафиксировано в Днепропетровской, Хмельницкой, Донецкой, Херсонской и Луганской областях.
Как ранее сообщали «ФАКТЫ», в Киеве коронавирус подтвердили у пяти иностранных студентов Киевского национального университета технологий и дизайна. Двое находятся в больнице, местонахождение еще троих — в настоящее время неизвестно.179
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