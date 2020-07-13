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Границы останутся закрытыми: Кулеба оценил шансы Украины попасть в «зеленый» список ЕС
В МИД Украины не прогнозируют открытия границ Евросоюза для граждан Украины. По словам министра иностранных дел Дмитрия Кулебы, оптимистам стоит обратить внимание на показатели заболеваемости коронавирусом — 16,3 на 100 тысяч населения в Европе и 62 — в Украине. Напомним, только за минувшие сутки, 12 июля, коронавирус убил трех граждан Украины, а количество инфицированных увеличилось на 612 человек.
В интервью газете Сегодня министр подчеркнул, что о снятии ограничений на въезд в Шенгенскую зону можно будет говорить после того, как показатель в Украине будет или равен среднему по ЕС, или меньше.
«Это ключевое требование. Я уже назвал цифры, и вы видите, что пока мы, к сожалению, очень далеки от этого», — сказал министр, напомнив, что уже на этой неделе Совет ЕС на этой неделе намерен пересмотреть список государств, жителям которых будет разрешен въезд без ограничений.
Советы путешествующим за границу во время пандемии читайте в статье «ФАКТОВ» «В Украине продолжают продавать туры в закрытые для украинских туристов страны: как не потерять деньги».173
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