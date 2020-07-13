Jerry Heil подает в суд на оскорбившего ее коллегу

Шоу-бизнес

Молодая певица Jerry Heil (Яна Шемаева), получившая недавно награду «Открытие года» по версии премии YUNA, подает в суд на своего коллегу FAYNYY, который в своей песне «Не Яна» использовал оскорбительную нецензурную лексику в адрес артистки. Певица говорит, что не хотела раздувать конфликт, но вынуждена защищать себя.

«Как я и писала, трек с припевом «тр*хнуть JH» я благополучно игнорировала, пока меня не начали зажигать инфой о нем. Но этого для хайпа было мало, поэтому исполнитель решил поставить его на рекламу! Что дальше? Парень написал в сторис, что если я не отреагирую, он напишет еще таких чудесных тречков! Но что произошло после моей реакции? Чувак снял видео, где говорит, что не это имел в виду, аргументировав это неоспоримым фактом типа: «замените «тр*хнуть» на «поцеловать» — и в песне гораздо более приятный смысл. Кэп, точно! А если изменить «тр*хнуть» на «покатать на велике», выходит еще какой-то дополнительный смысл. Он спел то, что написал», — возмущается Яна, а ее команда уже подготовила документы в суд и претензию к артисту, использовавшему ее имя.

Свою позицию певица объясняет тем, что она уже сталкивалась с угрозами в свой адрес, но больше терпеть это не намерена. В 13 лет она боялась выходить на улицу из-за поведения «гопников», которые могли шлепнуть девочку по ягодицам, схватить за руку, сопроводив это нецензурными выражениями.

«Помню, как боишься поднять глаза, когда идешь по улице, ибо компания слева считает, что „кскскс“ — отличный способ тебя позвать. Таких ситуаций произошло с сотню только со мной. Но таких случаев — миллионы с миллиардами девушек в мире! И теперь это происходит в Интернете. И выходит, можно даже песни такие выпускать! Чувак хочет хайповать, я его не осуждаю. Мне не нравится использование женской сексуальности для хайпа. Но, к сожалению, пока не существует ни одной статьи, которая заставила бы его подумать над тем, ЧТО он сказал», — написала Яна.

Она просит обидчика снять песню со всех платформ и записать извинения на видео.

«Для меня важно, чтобы этот случай стал прецедентом и чтобы социум перестал считать, что говорить так с НЕЗНАКОМОЙ девушкой — это ок», — объяснила Jerry Heil. В свою очередь, FAYNYY утверждает, что его песня искренняя и милая, она никого не обижает, а он сам любит творчество Jerry Heil, и не видит ничего обидного в своей «шикарной» композиции.

Стоит отметить, что на YouTube песня удалена.

Напомним, Jerry Heil призналась, что у нее никогда не было интимной близости. Также певица рассказала, что недавно была вынуждена переехать на новую квартиру из-за угроз.

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