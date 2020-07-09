MONATIK стал триумфатором премии YUNA: все победители

Шоу-бизнес

Национальная музыкальная премия YUNA 2020, торжественная церемония которой перенесена на будущий год, объявила имена всех победителей. Организаторы назвали обладателей наград онлайн в социальных сетях. Новым триумфатором премии стал MONATIK, победивший в нескольких номинациях: «Лучший исполнитель», «Лучший видеоклип» (LOVE IT Ритм), «Лучшая песня на другом языке». Его концерт на «Олимпийском» LOVE IT Ритм назван «Лучшим концертным шоу». А награду в номнации «Лучший альбом» Дмитрий Монатик разделил с alyona alyona («Пушка»).

«Лучшей исполнительницей» стала NK (Настя Каменских), поп-группой — «Время и Стекло». Также Надя Дорофеева и Позитив получили награду за песню «Дим». Открытием года назвали Jerry Heil. Оле Поляковой досталась награда в номинации «Лучший эстрадный хит» за песню «Любовница». Отметили и лучший дуэт alyona alyona & Alina Pash («Падло»). «Лучшей песней к фильму» назвали «Пливе човен» (в фильме «Вулкан») DakhaBrakha.

Напомним, в марте были объявлены победители в первых четырех категориях YUNA 2020. Ими стали MARUV с песней Siren Song («Лучший электронный хит»), alyona alyona & Alina Pash с песней «Падло» («Лучший хип-хоп хит»), ЛУНА («Другой формат») и MONATIK Corporation («Лучший менеджмент артиста»).

Всего премии YUNA 2020 присуждены в 17 номинациях. Учитывались работы украинских исполнителей, выпущенные в период с 1 ноября 2018 по 31 октября 2019 года. В категориях «Поп-группа», «Рок-группа», «Лучшая исполнительница» и «Лучший исполнитель» могли бороться только те артисты и команды, которые в течение отчетного периода выпустили не менее двух новых песен.

Торжественное награждение победителей YUNA 2020 состоится во время проведения следующей, десятой церемонии 30−31 марта 2021 в столичном Дворце «Украина». Это будет два разных шоу. Билеты, приобретенные на церемонию YUNA 2020, действительны на 30 марта без необходимости замены. Те, кто их имеет, получат возможность приобрести билеты на 31 марта с 20% скидкой.

Как прошла минувшая церемония награждения YUNA, имена всех победителей и закулисные подробности — читайте здесь.

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