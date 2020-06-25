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Мужчина поймал крупную рыбу на затопленном паводком рынке в Черновцах (видео)
Стихийное бедствие, которое обрушилось на западные регионы Украины, иногда приводит даже к курьезам. Так, в Черновцах на затопленном паводком рынке мужчина умудрился поймать крупного карпа. Его длина около полуметра. Видео необычной «рыбалки» разместили в Facebook на странице Chernivtsigram, где оно сразу вызвало бурные обсуждения. Некоторые считают, что рыбу надо было отпустить.
«Нашли с чего радоваться, лучше отпустил бы ту рыбу, она и так не рада, что туда попала, вместо того, чтобы дать шанс на жизнь, надо уничтожить», — написала одна пользовательница.
При этом большинство комментаторов просто рады за мужчину, у которого произошла такая «рыбалка».
Ранее сообщалось, что уровень воды в реке Прут в пределах Черновцов превысил критическую отметку.42
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