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Появились любопытные данные о судьбе иностранцев, устроивших разборки со стрельбой на Бессарабке в Киеве
Украина решила депортировать восьмерых иностранцев, которые устроили стрельбу в центре Киева 4 июля 2020 года. Об этом стало известно в ходе селекторного совещания в Офисе президента. Напомним, тогда во время стрельбы погибли три человека.
По данным полиции Киева, перестрелкой закончился конфликт между двумя компаниями. В результате инцидента одна из участниц получила касательное ранение ноги, врачи оказали ей помощь на месте происшествия. Кроме того, двое участников получили ножевые ранения и были госпитализированы в медицинские учреждения.
По свидетельству очевидцев, вначале конфликт удалось погасить, однако затем неадекватные «отдыхающие» открыли бессистемную стрельбу.
После замечаний, правоохранители все же начали задерживать участников разборок, однако некоторых из них отпускали прямо с места инцидента.
Напомним, в последнее время конфликты в Киеве все чаще заканчиваются применением огнестрельного оружия.89
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Появились любопытные данные о судьбе иностранцев, устроивших разборки со стрельбой на Бессарабке в Киеве
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В сельском магазине: — У вас есть сыр «Рокфор»? — А что это такое? — Это такой сыр с плесенью. — Сыра нет, но есть колбаса «Рокфор», беляши «Рокфор» и селедка «Рокфор».