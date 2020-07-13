26.93 / 27.16 30.19 / 30.66
Киев: +17
Архив
ПОИСК
СПЕЦТЕМЫ:
Последние новости
БОЛЬШЕ НОВОСТЕЙ  >>
Шоу-бизнес

Разорвали Одессу: Влад Яма отпраздновал день рождения в роскошном лимузине (фото, видео)

14:58 13 июля 2020
Влад Яма

Известный хореограф, судья шоу «Танці з зірками» Влад Яма 10 июля отпраздновал день рождения в Одессе. Ему исполнилось 38 лет. По этому поводу его жена Лилиана устроила ему сюрприз. Она первой в полночь поздравила именинника, а затем устроила яркий праздник — увезла в Одессу, о чем Влад даже не догадывался, где с друзьями веселились, пили шампанское, катаясь всю ночь по городу под песни MONATIK на роскошном белом лимузине.

«Любимая Лилиана, спасибо за праздник! Я реально обалдел от счастья! Сколько лет мы вместе, а ты удивляешь все больше! Друзья, спасибо каждому, мы разорвали Одессу!», — поделился эмоциями Влад Яма.


Ранее Олег Винник рассказал, как отметит свой день рождения на стадионе «Олимпийский».

47

Читайте нас в Telegram-канале, Facebook и Twitter

Заметили ошибку? Выделите её и нажмите CTRL+Enter
    Введите вашу жалобу

Сейчас читают

устроивший ДТП в Козине водитель

Бил жену и милиционеров: что известно о мужчине, устроившем нашумевшее смертельное ДТП под Киевом

На Тельбине перевернулся катамаран

На озере в Киеве опрокинулся катамаран с людьми: момент попал на видео

Автобус в воде

Водитель намеренно утопил автобус, в результате чего погиб он сам и еще 20 человек (видео)

ДТП в Козине

Появилась информация о состоянии мальчика, которому удалось выжить в страшной аварии под Киевом

Читайте также
Новости партнеров
Карта портала

© 1997—2020 «Факты и комментарии®»

Все права на материалы сайта охраняются в соответствии с законодательством Украины

Материалы под рубриками "Официально", "Новости компаний", "На заметку потребителю", "Инициатива", "Реклама", "Пресс-релиз", "Новости отрасли" а также помеченные значком публикуются на правах рекламы и носят информационно-коммерческий характер