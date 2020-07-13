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Разорвали Одессу: Влад Яма отпраздновал день рождения в роскошном лимузине (фото, видео)
Известный хореограф, судья шоу «Танці з зірками» Влад Яма 10 июля отпраздновал день рождения в Одессе. Ему исполнилось 38 лет. По этому поводу его жена Лилиана устроила ему сюрприз. Она первой в полночь поздравила именинника, а затем устроила яркий праздник — увезла в Одессу, о чем Влад даже не догадывался, где с друзьями веселились, пили шампанское, катаясь всю ночь по городу под песни MONATIK на роскошном белом лимузине.
«Любимая Лилиана, спасибо за праздник! Я реально обалдел от счастья! Сколько лет мы вместе, а ты удивляешь все больше! Друзья, спасибо каждому, мы разорвали Одессу!», — поделился эмоциями Влад Яма.
Ранее Олег Винник рассказал, как отметит свой день рождения на стадионе «Олимпийский».47
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— Д-а-а-а... — сказала бабка, pассматривая женские трусики стринги на вещевом рынке. — Случись что — и опозориться некуда!