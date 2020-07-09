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Шоу-бизнес

«Я только начинаю чувствовать вкус жизни»: Олег Винник рассказал, как отметит 47-й день рождения

15:28 9 июля 2020
Олег Винник

Олег Винник, который назван «Лучшим певцом года» по версии премии «Золотая Жар-Птица», вернулся в Украину из Германии, где в своем доме проводил карантин, и приступил к работе. Артист признается, что за эти месяцы изоляции очень соскучился по публике.

«Чем я занимался на карантине? Сидел в студии и разговаривал сам с собой, это, кстати, очень помогает, — смеясь, сказал Олег Винник в программе „Ранок з Україною“. — Это хорошие процедуры — где-то попеть, где-то подшутить над собой».

Кстати, на карантине, Олег почти не выходил в соцсети и не общался с поклонниками, как это делали другие звезды. Говорит, что выступать без реальных зрителей и их эмоций он не привык.

Поэтому очень рад, что свой 47-й день рождения встретит на сцене, даст онлайн концерт на «Олимпийском» перед виртуальными зрителями. Винник говорит, что полон сил и энергии, совершенно не ощущает свой возраст.

«Я никогда не обращаю внимание на свой возраст и не обижаюсь. Мне кажется, что мужчине вообще не стоит обижаться, если тебе дают больше лет. Это не важно! Важно внутри — в душе и сердце — оставаться юным», — сказал Винник каналу «Украина». Он также отметил, что не знает, что такое «кризис среднего возраста», напротив — в последние годы ощущает себя по-настоящему счастливым.

«Буду откровенен — ​​я в последние годы только начинаю чувствовать вкус жизни. Я понимаю, что счастье с каждым днем ​​жизни становится все слаще и слаще», — сказал Олег.

Звезда признается, что во время изоляции на карантине понял для себя главное — надо ценить родных людей и любимое дело, а все остальное наладится. В недавнем интервью Олег Винник признался, как пережил карантин с любимой женщиной.

Напомним, свой 40-летний юбилей отметил художественный руководитель и актер Егор Крутоголов, он собрал друзей на яхте.

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