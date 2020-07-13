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Водитель намеренно утопил автобус, в результате чего погиб он сам и еще 20 человек (видео)
Недовольный жизнью водитель по фамилии Чжан намеренно утопил автобус с пассажирами в водохранилище города Аньшунь в китайской провинции Гуйчжоу. 52-летний мужчина резко свернул, направил автобус в ограждение моста и пробил его. Машина опрокинулась в воду. Погиб 21 человек — включая самого водителя и нескольких абитуриентов, которые направлялись сдавать вступительные экзамены в колледж. Еще 15 человек получили травмы. Один пассажир чудом остался невредим.
Инцидент произошел 7 июля. Как сообщает агентство «Синьхуа», полиция пришла к выводу, что 52-летний разведенный Чжан, который в день происшествия перед своей сменой употреблял алкоголь, совершил это для «создания резонанса». Дом, в котором он арендовал квартиру, собрались сносить. Таким образом водитель решил «отомстить обществу».
Ранее «ФАКТЫ» писали, что автобус с украинцами разбился в Польше: много пострадавших.
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