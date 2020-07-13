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В Черновцах горит фабрика по производству резиновой обуви и труб (фото, видео)
В Черновцах на улице Прутский, 29 вспыхнул масштабный пожар. Днем ранее загорелся жилой дом в Одессе.
В Черновцах горел завод «Розма», который выпускает резиновую и полимерную обувь, полимерные трубы для водо- газоснабжения, отопления, канализации.
Огонь охватил около 2 тысяч квадратных метров на 3 и 4 этажах четырехэтажного производственного здания.
К тушению пожара привлечены 49 спасателей и 16 единиц техники, сообщили в ГСЧС.
По предварительной информации, жертв и пострадавших нет.
Напомним, в начале июня в Киеве горело здание Нацполиции. А в Новой Каховке случился масштабный пожар в пятиэтажном жилом доме.130
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Мужика, стоящего в очереди, нагло толкает женщина и идет дальше. Мужик обиженно: — Ну вот, взяла и толкнула... Женщина вдруг оборачивается и строго смотрит на него. — Вот, блин, еще и напугала!