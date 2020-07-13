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Происшествия

Припомнили прежние "подвиги": в сети показали видео драки с участием виновника смертельного ДТП под Киевом

17:22 13 июля 2020
Антон Желепа

Виновник ужасного ДТП в Козине под Киевом, в котором погибла почти вся семья, Антон Ж., ранее был замечен в дебоширстве и драке.

Ресурс «Киев Оперативный» опубликовал видео, снятое в 2018 году, на котором запечатлено нелицеприятное поведение мужчины.

На ролике видно, что Ж. находится в неадекватном состоянии. Он якобы плюнул в человека. После того, как мужчину начали снимать, Ж. оправдался, что просто выплюнул конфету.

Затем Ж. бросается на мужчину, который снимал видео. В результате чего между ними завязалась драка.

Уроженец России Антон Ж. ранее был судим за хулиганство, домашнее насилие и избиение человека.

Внимание: видео 18+

Подробнее об этом в материале «ФАКТОВ».

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