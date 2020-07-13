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Припомнили прежние "подвиги": в сети показали видео драки с участием виновника смертельного ДТП под Киевом
Виновник ужасного ДТП в Козине под Киевом, в котором погибла почти вся семья, Антон Ж., ранее был замечен в дебоширстве и драке.
Ресурс «Киев Оперативный» опубликовал видео, снятое в 2018 году, на котором запечатлено нелицеприятное поведение мужчины.
На ролике видно, что Ж. находится в неадекватном состоянии. Он якобы плюнул в человека. После того, как мужчину начали снимать, Ж. оправдался, что просто выплюнул конфету.
Затем Ж. бросается на мужчину, который снимал видео. В результате чего между ними завязалась драка.
Уроженец России Антон Ж. ранее был судим за хулиганство, домашнее насилие и избиение человека.
Внимание: видео 18+
Подробнее об этом в материале «ФАКТОВ».
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