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В Киеве 14 июля изменятся маршруты троллейбусов: что нужно знать пассажирам
«Киевпасстранс» предупредил, что во вторник, 14 июля, изменятся маршруты троллейбусов №№ 29, 30, 31 и сократится режим работы троллейбусов №№ 31, 37, 37А, 50-К.
Это связано с капитальным ремонтом проспекта С. Бандеры. С полуночи и примерно до 07:00 движение электротранспорта по проспектам Романа Шухевича и Степана Бандеры (на участке от проспекта В. Маяковского до улицы Иорданской) и с 07:00 ориентировочно до 15:00 по проспекту С. Бандеры (на участке от съезда с проспекта С. Бандеры на проспект Героев Сталинграда до улицы Иорданской) будет закрыто.
С полуночи до окончания движения троллейбус № 30 курсирует от улицы Кадетский Гай до станции метро «Почайна».
Последние отправления по действующей трассе:
- № 30 от улицы Кадетский Гай — в 22:00, 22:14; от станции метро «Почайна» в направлении улицы Милославской — в 22:42, 22:56; от улицы Милославской — в 23:05, 23:30;
- № 31 от ж/д станции «Зенит» — в 22:15, 22:30; от улицы Милославской — в 22:58; 23:15;
- № 37 от улицы Милославской — в 22:28; 22:37; от станции метро «Лесная» — в 22:29, 22:50;
- № 37А от улицы Закревского, поликлиника — в 21:35; 22:15; от станции метро «Лесная» — в 21:50, 22:15;
- № 50-К от улицы Милославской — в 22:05; 22:20; от Дарницкого универмага — в 22:20, 22:32;
Работа автобусов №№ 21, 101 продлится.
З начала движения до 07:00 троллейбусы будут ходить:
- № 30 — на участках от улицы Кадетский Гай до станции метро «Почайна» и от улицы Милославской до станции метро «Дарница»;
- № 29 — от станции метро «Дарница» до улицы Милославской (остановка троллейбуса № 30);
- №№ 31, 47 — соответственно от улицы Милославской до станции метро «Дарница».
С 07:00 до 15:00 движение троллейбусов №№ 29, 30, 31 в направлении движения к станции метро «Почайна» будет организовано соответственно от станции метро «Дарница» и улицы Милославской до проспекта Степана Бандеры — по действующим маршрутам, далее — по проспекту Героев Сталинграда, улицам Архипенко, Иорданской, проспекту С. Бандеры, далее — по привычному маршруту.
В ночь на 14 июля в работу троллейбусов № № 38 и 42Д внесены изменения, что обусловлено ремонтом контактной сети на пересечении улицы В. Касияна и Маршала Якубовского (заезд в депо).
с 01:00 до 04:30 движение троллейбусов по улице В. Касияна закрывается.
Последние отправления по своим линиям:
- № 38 от станции метро «Выдубичи» — в 22:55, 23:10; от Музея истории Украины во Второй мировой войне — с 23:23, 23:38;
- № 42Д — отменены отправления от станции метро «Лыбедская» в 23:30; от станции «Киев-Волынский» — в 00:18.
«ФАКТЫ» ранее информировали, где в Киеве из-за ремонтных работ до осени изменили некоторые маршруты городского транспорта.55
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