Терехова заявила, что новый закон о медиа внедряет цензуру соцсетей и электронных СМИ

Украина

Украинцы должны выступить против проекта закона о медиа, потому что без свободы слова невозможно будет жить и выживать в стране. Об этом в эфире одного из телеканалов заявила заместитель генерального директора «ЭРА-МЕДИА» Татьяна Терехова.

Она отметила, что журналисты делают все возможное, чтобы новый закон о медиа не был принят. Слово — за украинцами.

«Теперь остается только реакция украинцев, широкой общественности, которые должны категорически не согласиться с таким подходом и осознать ко всему прочему, что происходит в этой стране — разграбление, коррупция, невероятная бедность, уничтожение всех сфер (начнем от медицины и закончим образованием). И если при всем этом у них еще и заберут свободу слова — право говорить правду в эфирах, социальных сетях, тогда я не знаю, что будет дальше с этой страной и как вообще здесь можно будет жить и продолжать выживать. Ведь новый закон о медиа хочет теперь еще и цензурировать социальные сети и диджитал», — подчеркнула Терехова.

Проект закона о медиа, по ее словам, продвигает цензуру на все виды медиа.

«Я как журналист, который работает в прямых эфирах последние 13 лет, категорически против такого нового закона о медиа. Там будет продвигаться непосредственно цензура уже на все виды медиа. И это является абсолютно неприемлемым для демократической страны — такой, какой в наших желаниях и мечтах должна быть Украина, и то, что как минимум прописано в нашей Конституции», — заявила Терехова.

Заместитель генерального директора «ЭРА-МЕДИА» считает, что в Украине не должен существовать карательный орган, который будет решать, кому и что можно говорить, а кому и что говорить нельзя.

Как яркий пример цензуры и сворачивания свободы слова она привела ситуацию с утренней программой «Доброго ранку, Країно!», которая выходит в эфире телеканала UA: Перший, принадлежащего Национально общественной телерадиокомпании Украины.

«После того как в нашем эфире 23 числа (23 июня. — Ред.) были опубликованы первые „пленки“ Порошенко-Байдена, то на следующий день нам заявили о том, что нас будут закрывать, потому что это было „последней каплей“. Оказывается, неприемлемо показывать украинцам то, что на самом деле происходит во властных кабинетах, то, каким образом разворовывают украинцев, и то, что далее происходит со всем этим. Оказывается, что есть определенные стандарты, есть определенные рамки, за которые нельзя выходить и рассказывать гражданам о реальной ситуации и о правде», — сообщила Терехова.

По ее словам, этот кейс обсуждали на Комитете по свободе слова Верховной Рады. «После этого Комитет направил свое обращение на имя президента для того, чтобы пересмотрели позицию и Президент каким-то образом отреагировал на это все. Помимо этого было обращение Комитета непосредственно к Общественному телевидению, чтобы они пересмотрели правила своего поведения и отношение к нам — к утренней программе», — резюмировала Терехова.

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