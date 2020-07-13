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Львовщина ослабляет карантин: в области возобновляют работу детсады
Во Львовской области, которая в начале месяца еще входила в перечень проблемных регионов по ситуации с коронавирусом, решили ослабить карантин. С 14 июля в области разрешено работать (по отдельным протоколам) детским садам всех форм собственности и инклюзивно-ресурсным центрам.
В то же время учреждения детского оздоровления пока будут закрыты. Но комиссия разрешила работу базам отдыха.
Решение принято на заседании комиссии по вопросам техногенно-экологической безопасности и чрезвычайных ситуаций.
Кроме того, разрешено работать заведениям культуры: библиотекам, музеям, кроме театров и кинотеатров. Пока не разрешены массовые культурные мероприятия.
Комиссия установила часы работы развлекательных заведений (ночных клубов), а также ресторанов, кафе, баров, закусочных, столовых, кафетериев, учреждений культуры (кроме кинотеатров, театров и кроме деятельности по оказанию услуг общественного питания с адресной доставкой заказов и заказов на вынос) с 7 часов утра и до 23:00, говорится на сайте ЛОГА.
Дальнейшие послабления чиновники обещают рассмотреть на следующем заседании комиссии в течение семи дней.
Напомним, с 7 июля во Львовской области разрешена работа гостиниц, заведений общественного питания, спортзалов и фитнес-центров.
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