Львовщина ослабляет карантин: в области возобновляют работу детсады

Украина

Во Львовской области, которая в начале месяца еще входила в перечень проблемных регионов по ситуации с коронавирусом, решили ослабить карантин. С 14 июля в области разрешено работать (по отдельным протоколам) детским садам всех форм собственности и инклюзивно-ресурсным центрам.

В то же время учреждения детского оздоровления пока будут закрыты. Но комиссия разрешила работу базам отдыха.

Решение принято на заседании комиссии по вопросам техногенно-экологической безопасности и чрезвычайных ситуаций.

Кроме того, разрешено работать заведениям культуры: библиотекам, музеям, кроме театров и кинотеатров. Пока не разрешены массовые культурные мероприятия.

Комиссия установила часы работы развлекательных заведений (ночных клубов), а также ресторанов, кафе, баров, закусочных, столовых, кафетериев, учреждений культуры (кроме кинотеатров, театров и кроме деятельности по оказанию услуг общественного питания с адресной доставкой заказов и заказов на вынос) с 7 часов утра и до 23:00, говорится на сайте ЛОГА.

Дальнейшие послабления чиновники обещают рассмотреть на следующем заседании комиссии в течение семи дней.

Напомним, с 7 июля во Львовской области разрешена работа гостиниц, заведений общественного питания, спортзалов и фитнес-центров.

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