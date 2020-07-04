«Запускаем клиники третьей волны»: Степанов назвал самые проблемные регионы

Украина

Министр здравоохранения Максим Степанов констатировал высокую (до 44%) заполненность больниц для лечения коронавирусных пациентов в Киеве и Львове, однако опроверг данные о том, что больные вынуждены лежать в коридорах. Напомним, по данным на 09:00 4 июля в Украине были подтверждены уже 47 677 случаев заболевания COVID-19.

По словам министра на брифинге 4 июля, в таком случае необходимо решать о вопрос о маршрутизации пациентов в другие клиники — так называемой «второй волны».

А вот в Ровенской и Закарпатской области, где происходит стремительный рост числа инфицированных, начато разворачивание клиник уже третьей волны.

Всего за минувшие сутки, 3 июля, COVID-19 диагностировали у 914 пациентов, при этом выздоровели 597 человек, что является своеобразным рекордом. Первенство же по количеству новых заболевших удерживают Львовская область (176 случаев), Киев (118) и Волынская область (92).

Напомним, на фоне стремительного роста количества инфицированных во Львове в областной государственной администрации решили добиться отмены решения городских властей возобновить работу спортцентров, фитнес-клубов и учреждений общественного питания.



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