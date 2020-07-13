- 22:30 Уровень безнаказанности такой, что задержанных пытают на глазах их адвокатов, — доклад ООН о пытках в Крыму
- 22:18 Украинец Кравец забил гол в Турции, когда его команда играла вдевятером
- 22:09 С таким огромным мандатом доверия Зеленский мог сделать все, но вместо этого наделал ошибок, — Пономарев
- 22:01 "Нарушили все моральные нормы": боевики убили военного медика, пытавшегося помочь раненому, — штаб ООС
- 21:45 В июле киевлян ждет еще один коммунальный платеж: от чего зависит сумма
- 21:26 Зеленский требует ужесточить вплоть до пожизненного заключения наказание для пьяных виновников ДТП
- 21:01 В Украине сделают обязательной новую прививку для детей: что важно знать родителям
- 20:41 Суд в Киеве "дал" 10 лет бывшему "министру здравоохранения" оккупированного Крыма
- 20:37 На Прикарпатье задержан киллер, расстрелявший пять лет назад во Львове «криминального авторитета»
- 20:25 13 июля на Донбассе погиб десантник из Одесской области: фото героя
- 20:10 Масштабный лесной пожар на Луганщине полностью ликвидирован, — ГСЧС
- 20:05 Попытка самоубийства в Одессе: суицид связывают с сильным пожаром, происшедшим накануне
В июле киевлян ждет еще один коммунальный платеж: от чего зависит сумма
Как сообщали ранее «ФАКТЫ», в июльских квитанциях киевлянам выставят две суммы за электричество. Кроме того, в платежке отдельной графой выделят еще одну цифру — за обслуживание придомовых теплосчетчиков.
Напомним, специалисты «Киевтеплоэнерго» продолжают проводить профилактику и ремонт домовых счетчиков тепла. Из запланированных на летний сезон 1 074 приборов уже проконтролировали 500 (они обслуживают около 100 тысяч семей). Уплаченные киевлянами в первом квартале взносы позволили своевременно запустить эту ремонтную программу. Работы финансируются за счет оплаты, которая по закону отделена от теплового тарифа и указывается отдельной графой в платежке.
В июле уже насчитают взнос за второй квартал текущего года. А размер этого платежа зависит от типа счетчика, плановых издержек на его обслуживание и от количества квартир в жилом доме. В среднем на одну квартиру получается 30 гривен за три месяца.
Оплачивать обслуживание домовых тепломеров можно на сайте предприятия, с помощью личного кабинета «Киевтеплоэнерго», Центра коммунального сервиса, а также ГИВЦ.
Коммунальщики напоминают, что не следует забывать о безопасности оборудования по учету тепла. Лишь в прошлом году украли и поломали 28 счетчиков, в 2020 — восемь. Столичный опыт показал, что самым надежным способом защиты является установка охранной сигнализации в помещении, где прибор находится.
Тем временем в городе продолжаются гидроиспытания теплосетей. О перечне адресов, где отсутствует горячая вода на период диагностики магистралей, можно узнать по ссылке. С 14 по 27 июля гидравлические тесты проходят в Святошинском районе, 20 июля — в Оболонском, Подольском, Святошинском, Соломянском районах, по 15 июля — в Голосеевском, Днепровском, Печерском районах.
Фото Сергея ТУШИНСКОГО, «ФАКТЫ»235
Читайте нас в Telegram-канале, Facebook и Twitter
В сельском магазине: — У вас есть сыр «Рокфор»? — А что это такое? — Это такой сыр с плесенью. — Сыра нет, но есть колбаса «Рокфор», беляши «Рокфор» и селедка «Рокфор».