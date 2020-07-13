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В июле киевлян ждет еще один коммунальный платеж: от чего зависит сумма

21:45 13 июля 2020
коммуналка

Как сообщали ранее «ФАКТЫ», в июльских квитанциях киевлянам выставят две суммы за электричество. Кроме того, в платежке отдельной графой выделят еще одну цифру — за обслуживание придомовых теплосчетчиков.

Напомним, специалисты «Киевтеплоэнерго» продолжают проводить профилактику и ремонт домовых счетчиков тепла. Из запланированных на летний сезон 1 074 приборов уже проконтролировали 500 (они обслуживают около 100 тысяч семей). Уплаченные киевлянами в первом квартале взносы позволили своевременно запустить эту ремонтную программу. Работы финансируются за счет оплаты, которая по закону отделена от теплового тарифа и указывается отдельной графой в платежке.

В июле уже насчитают взнос за второй квартал текущего года. А размер этого платежа зависит от типа счетчика, плановых издержек на его обслуживание и от количества квартир в жилом доме. В среднем на одну квартиру получается 30 гривен за три месяца.

Оплачивать обслуживание домовых тепломеров можно на сайте предприятия, с помощью личного кабинета «Киевтеплоэнерго», Центра коммунального сервиса, а также ГИВЦ.

Коммунальщики напоминают, что не следует забывать о безопасности оборудования по учету тепла. Лишь в прошлом году украли и поломали 28 счетчиков, в 2020 — восемь. Столичный опыт показал, что самым надежным способом защиты является установка охранной сигнализации в помещении, где прибор находится.

Тем временем в городе продолжаются гидроиспытания теплосетей. О перечне адресов, где отсутствует горячая вода на период диагностики магистралей, можно узнать по ссылке. С 14 по 27 июля гидравлические тесты проходят в Святошинском районе, 20 июля — в Оболонском, Подольском, Святошинском, Соломянском районах, по 15 июля — в Голосеевском, Днепровском, Печерском районах.

Фото Сергея ТУШИНСКОГО, «ФАКТЫ»

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