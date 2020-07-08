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В июльских квитанциях киевлянам предложат уплатить две суммы за электричество: что это значит
Вскоре киевляне получат коммунальные платежки. Среди них и квитанции за электроэнергию, в которых на этот раз укажут две суммы — за фактически потребленные услуги в июне и за ожидаемое потребление электричества в июле. Поставщик киловатт-часов YASNO считает внедряемый формат удобным, так как новшество поможет потребителям планировать расходы на электричество, платить за него во время отпуска или командировки, не тратя времени на ежемесячную оплату.
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В июньской квитанции, которые клиенты получат в июле, будут указаны суммы:
- за фактически потребленную электроэнергию в июне;
- планированное потребление в текущем месяце; причем сумма для каждого домохозяйства определяется индивидуально — согласно объему электричества, полученного в предыдущем месяце (если, к примеру, семья использовала в июне 120 кВт-час, то и плановый платеж за июль будет рассчитываться за тот же объем);
- рекомендованная к оплате (она образуется, когда плюсуются суммы за фактическое и ожидаемое потребление).
Надо отметить, что каждый получатель квитанции сам вправе решать, какую из предложенных сумм выбрать при расчете за свои киловатт-часы. Для оплаты можно воспользоваться и Личным кабинетом.
По словам директора YASNO, во многих европейских странах рекомендованный платеж — обычная практика. В нашей стране новые счета уже получают в Днепропетровской и Донецкой областях. С июля все частные клиенты столицы также смогут оплачивать услуги по-новому. Если окажется, что внесенный ожидаемый платеж за текущий месяц превысит сумму за фактическое потребление, то это отразится в следующей квитанции как переплата.
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Фото Сергея ТУШИНСКОГО, «ФАКТЫ»
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