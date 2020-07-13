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Запорожье "утонуло" после сильного ливня, понадобилась помощь спасателей (видео)
В понедельник, 13 июля, на Запорожье обрушился настоящий ливень. Накануне сильный ливень с градом прошел в оккупированном Донецке.
В Запорожье затопило улицы, дворы, трассы, кое-где залило подъезды.
В лужах плавали детали машин, автономера. Некоторые водители старались объезжать лужи по тротуарам, передает «ZаБор».
Самые большие потопы наблюдались на проспекте Соборном между Транспортной площадью и Шенвизским мостом, в районе бульвара Шевченко, под мостом на ул Победы, на Песках.
Из-за сильного ливня отключились светофоры.
Под мостом в районе Вознесеновского рынка застряло маршрутное такси. Автомобиль затопило водой: пассажиры стояли буквально по колено в воде и ждали спасателей, передает «Первый Запорожский».
Также пострадали некоторые заведения, особенно те, что находятся в подвальных помещениях, пишет местное издание «Вгороде. Запорожье» и публикует видео.
Напомним, несколько дней назад стихия обесточила и залила десятки населенных пунктов на юге Одесской области.88
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