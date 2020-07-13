26.95 / 27.18 30.22 / 30.70
Киев: +17
Архив
ПОИСК
СПЕЦТЕМЫ:
Последние новости
БОЛЬШЕ НОВОСТЕЙ  >>
Происшествия

Запорожье "утонуло" после сильного ливня, понадобилась помощь спасателей (видео)

22:45 13 июля 2020
ливень Запорожье

В понедельник, 13 июля, на Запорожье обрушился настоящий ливень. Накануне сильный ливень с градом прошел в оккупированном Донецке.

В Запорожье затопило улицы, дворы, трассы, кое-где залило подъезды.

В лужах плавали детали машин, автономера. Некоторые водители старались объезжать лужи по тротуарам, передает «ZаБор».

Самые большие потопы наблюдались на проспекте Соборном между Транспортной площадью и Шенвизским мостом, в районе бульвара Шевченко, под мостом на ул Победы, на Песках.

Из-за сильного ливня отключились светофоры.

Под мостом в районе Вознесеновского рынка застряло маршрутное такси. Автомобиль затопило водой: пассажиры стояли буквально по колено в воде и ждали спасателей, передает «Первый Запорожский».

Также пострадали некоторые заведения, особенно те, что находятся в подвальных помещениях, пишет местное издание «Вгороде. Запорожье» и публикует видео.

Напомним, несколько дней назад стихия обесточила и залила десятки населенных пунктов на юге Одесской области.

88

Читайте нас в Telegram-канале, Facebook и Twitter

Заметили ошибку? Выделите её и нажмите CTRL+Enter
    Введите вашу жалобу

Сейчас читают

троллейбус в Киеве

В Киеве 14 июля изменятся маршруты троллейбусов: что нужно знать пассажирам

ливень Запорожье

Запорожье "утонуло" после сильного ливня, понадобилась помощь спасателей (видео)

бунт рабочих в России

На заводе "Газпрома" в России взбунтовались тысячи рабочих-мигрантов: видео погромов

военные

"Нарушили все моральные нормы": боевики убили военного медика, пытавшегося помочь раненому, — штаб ООС

Читайте также
Новости партнеров
Карта портала

© 1997—2020 «Факты и комментарии®»

Все права на материалы сайта охраняются в соответствии с законодательством Украины

Материалы под рубриками "Официально", "Новости компаний", "На заметку потребителю", "Инициатива", "Реклама", "Пресс-релиз", "Новости отрасли" а также помеченные значком публикуются на правах рекламы и носят информационно-коммерческий характер