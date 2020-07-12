Происшествия

На Донецк обрушился сильнейший ливень с градом: впечатляющие видео непогоды

В оккупированном Донецке прошел сильный ливень, который сопровождался градом. Напомним, накануне стихия обесточила и залила десятки населенных пунктов на юге Одесской области.

При этом с утра в городе было очень жарко — до +43 градусов на солнце. Видео погодных сюрпризов опубликовала в Twitter местная жительница с ником БыльБылева.

Порывистый ветер спровоцировало падение дерева на проезжую часть по проспекту Лагутенко. К счастью, обошлось без пострадавших.

Тем временем на тротуарах образовались настоящие потоки — ливневка оккупированного города не справилась с количеством осадков.

Напомним, в середине июня по оккупированной Макеевке «прогулялся» смерч.



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